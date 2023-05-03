11日起國際航空旅客入美免新冠疫苗證

（綜合報導）美國將於5月11日解除新冠疫情全國緊急狀態；白宮表示，針對聯邦政府雇員、入境旅客實施的疫苗接種規定也將於當天同步結束。

白宮在聲明中說：「今天，我們宣布政府將於5月11日，即COVID-19公共衛生緊急狀態解除的同一天，結束針對聯邦僱員、聯邦承包商和國際航班旅客的COVID-19疫苗要求。」

美國有超過100萬人因COVID-19喪命。然而，白宮指出，鑒於疫情幾乎已經停止肆虐，政府因此著手取消各項先前於疫情重創全國上下、經濟活動不得不停擺時所實施的防疫限制措施。

聲明提到：「自2021年1月以來，COVID-19死亡人數下降了95%，住院人數下滑了近91%。從全球來看，COVID-19死亡案例處於疫情爆發以來的最低點。」

根據白宮聲明，「疫苗接種規定提升了全美疫苗施打的比例，我們大規模的疫苗注射行動挽救了數百萬人的性命」。

美國要求入境旅客出示COVID-19疫苗接種證明的做法，與許多國家相同；但政府對自家公民發布疫苗接種令，則不時看到美國民眾反彈。

除了終止疫苗規範，拜登總統4月時也宣布正式結束COVID-19國家衛生緊急狀態。過去3年多來，美國政府採取一系列非常措施，包括投入大量經費來提供全美免費COVID-19篩檢和疫苗接種。