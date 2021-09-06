10月1日起 申請綠卡者須完全接種新冠疫苗

10月1日起 申請綠卡者須完全接種新冠疫

美國疾病防制中心（CDC）近日發布新政策，要求10月1日起申請綠卡人士，除了現有疫苗的要求外，還必須要完全接種疫苗。這表示拒絕接種疫苗者將不獲綠卡。

新的新冠疫苗要求，也同時適用於申請移民簽證的外國人，以及在美國申請永久居民身份證的人，在向美國公民與移民服務局（USCIS）提出申請時，必須出示接種證明。

根據CDC，經核准的新冠疫苗是指在美國獲授權使用的疫苗，或世界衛生組織（WHO）核准緊急使用的疫苗。在美國境內申請綠卡者，在完成移民體檢之前，必須完全接種新冠疫苗，並親自將新冠疫苗證明遞交移民審查醫生；可選擇2劑的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）或單劑的強生（Johnson & Johnson）疫苗。

部分可豁免此接種新規的申請人包括未滿可接種年齡者、對疫苗有禁忌或嚴重反應者、申請人所在地區無常規疫苗供應等。目前美國未滿12歲者尚不能接種新冠肺炎疫苗，可接種的申請人若在打完第一劑後出現嚴重反應，可免接種第二劑，須在申請綠卡的文檔中標注“對疫苗禁忌”(contraindicated)。

若移民審查醫生所在州沒有常規可用的新冠肺炎疫苗，或因疫苗供應有限，導致申請人接種時間嚴重延遲，則可在申請文檔中標注“無常規可用疫苗”(not routinely available)，以豁免此接種規定。

其他可申請豁免的群體包括有特殊宗教信仰或道德信念者，但綠卡申請人須向美國公民及移民服務局(USCIS)申請豁免，由移民局審核決定是否可免接種，而非由移民審查醫生或CDC決定。曾經染疫後康復或免疫的證明，也不可作為免除疫苗接種的理由。

CDC引用“國際衛生條例”，將新冠肺炎確定為突發公共衛生事件，USCIS也將新冠病毒定義為“A類不可接受的疾病”(Class A inadmissible condition)，因此拒絕接種新冠疫苗者且不符合豁免類別的群體，則可能因此被視為永久居留身份「不可接受」及「不合資格」，沒資格獲得綠卡。