10月起糧食券調漲27% 漲幅史上最大　全國4200萬人受惠

10月起糧食券調漲27%

漲幅史上最大 全國4200萬人受

由10月1日開始，全美領取糧食券（SNAP，營養補充援助項目）的4200萬民眾，獲增加福利金額，增幅高達27%，是有史以來的最大增幅，以一個4口之家為例，每月所領的糧食券金額將從680美元增至835美元。

負責管理此項低收入援助福利的農業部是在8月宣布此項永久性調漲，大多數領取糧食券家庭增加的福利自10月開始，但也有部分家庭最快要到11月1日才能看到福利增加。原因是每周支付補助的時間表有異。

在俄勒岡州，一向領有這福利的人士將在10月12日收到新的金額，新申請者則要等到10月29日或11月2日才會領到。估計本州受惠的約有408,000萬州民，增加的福利多達6,400萬元。負責這項目的部門表示，他們知道有不少州民仍然處於飢餓困境中，提醒他們撥電211 求助。

有此需要的民眾，http://xn--www-7j2ew3f.one.oregon.gov/ 網頁提出申請或查閱詳情。

糧食券金額調漲，主要是先向決定給付金額的「節儉型食品計劃」（Thrifty Food Plan）進行修訂。

在1960年代制定的「節儉型食品計劃」預算指南，決定民眾花費在「短期或急需營養飲食」的金額有多少；在未修訂之前，有批評者指此預算計算公式已過時，每人平均每天22元的食品預算未能確實反映國民營養需求和準備食物的時間；農業部8月審查後，同意批評者的說法。

農業部長威薩克8月宣布糧食券調漲時表示，鑑於食品價格多年來不斷上漲和營養指南不斷變化，這項福利調漲，將幫助正在領取糧食券的全國八分之一人口，買得起更健康的飲食。

儘管美國已發放過三輪聯邦紓困支票、加強失業援助和其他振興措施，仍有數百萬人持續處於飢餓困境；去年全國約有十分之一家庭三餐不繼，與2019年比例大致相同。