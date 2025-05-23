10億美元退稅資金用於野火防治？州長表示支持

（本報綜述）俄勒岡州州長科特克（Tina Kotek）週一表示，她支持一項計劃，將原本應退還給納稅人的部分「kicker」退稅資金改作野火防治用途，為長期野火抑制與預防建立穩定資金來源。

所謂「kicker」退稅，是俄勒岡州的獨特制度：當州政府的所得稅收入在兩年預算期內超過預估值2%以上時，必須將超收部分退還給納稅人。根據州政府經濟學家的預測，若不進行干預，2026年初將退還約16.4億美元。科特克建議保留其中10億美元投入野火防治基金，形容這對整個州「非常有幫助」。

她表示支持民主黨參議員傑夫·高登提出的提案，即通過立法將這筆資金投入一個長期投資帳戶，用於支持野火預防和撲滅工作，而非直接用完即止的年度支出。她強調這應是一項「一次性」的措施，尤其是在支援偏遠和野火高風險的農村地區方面，「是一個有益的方向」。

僅針對高收入者保留退稅 低收入者仍可全額領取

科特克辦公室事後澄清，州長支持的計劃只會保留高收入者的退稅金額，低收入者則仍可獲得全額「kicker」退稅，但尚未明確定義「高收入者」的具體收入門檻。此舉意在緩解民眾對政策影響公平性的疑慮。根據構想，若能將整筆16.4億美元的「kicker」資金投入基金，預計可每兩年產生約1.64億美元收益，成為野火防治的穩定財源，並協助州府達成每兩年籌措3億美元的資金目標。民主黨參議員高登表示，他認為這筆退稅對高收入者影響有限，但對低收入家庭則可能「真正改變他們的經濟前景」，因此支持優先保障弱勢群體權益。

共和黨強烈反對 「動kicker就是紅線」

但這項提案遭遇來自共和黨的強烈反彈。參議院共和黨領袖丹尼爾·邦納姆直言：「不要動我的退稅」，並表示共和黨歷來都堅持這條底線。他指出，要通過這項計劃，需獲得參眾兩院各自三分之二議員支持。以目前席次來看，即使所有民主黨議員支持，也仍需至少兩名共和黨參議員與四名眾議員倒戈，通過的難度極高。

另類財源選項難產 州長表態可能改變議程

近年俄勒岡多次遭受毀滅性野火侵襲，數十人喪生、數百萬英畝土地焚毀，讓外界對消防與林業部門資源不足問題日益關注。但立法會至今尚未找到廣泛支持的財源方案。

過去提出的選項，如動用州儲備基金、減少其他部門預算、甚至徵收瓶罐稅，都因牽涉利益分配與政治爭議而難以成案。科特克明言，目前她唯一支持的新財源構想，就是高登的「退稅轉用野火基金」方案。

若法案進展順利，這將是自1991年以來首次俄勒岡州有計劃保留個人所得稅kicker退稅。上一次類似情況發生於2012年，當時選民投票通過將企業所得稅「kicker」改為教育儲備基金。如今，個人退稅是否也將「入帳不退」，仍有待立法關鍵表決揭曉。