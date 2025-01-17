1月27日開啓報稅季! Direct File工具讓俄勒岡人享更多報稅便利！

(本報綜述)美國國稅局近日宣布，2025年報稅季將於1月27日正式啟動。本次報稅季，IRS將Direct File服務擴展至俄勒岡州，這意味著俄勒岡州居民可以免費直接向國稅局提交聯邦稅表，享受更快速、更便捷的報稅體驗。

俄勒岡州納稅人首次納入Direct File

Direct File服務此前僅在12個州試點運行，今年擴展至包括俄勒岡州在內的25個州。俄勒岡州居民可以免費使用這一基於網絡的工具，完成從稅表填報到提交的全過程。Direct File還支持數據導入功能，納稅人可自動從IRS帳戶提取個人信息及W-2表單資料，大幅減少手動輸入的麻煩。

此外，Direct File新增了實時聊天和虛擬助手功能，提供英語與西班牙語服務，幫助納稅人解決疑問，簡化報稅流程。今年還支持更多稅務情況，包括申報子女和被撫養人看護費用抵稅、健康儲蓄帳戶扣除等。

俄勒岡州居民可使用多項免費報稅服務

除了Direct File，俄勒岡州居民還可通過IRS Free File平台提前準備並提交稅表。Free File於1月10日開放，收入84,000美元以下的納稅人可以使用該平台上的免費電子報稅軟件。此外，社區中的志願者稅務輔助服務（VITA）和老年人稅務輔導服務（TCE）也將為低收入家庭和老年人提供支持。

退稅進度追蹤及注意事項

IRS建議居民選擇電子報稅並使用直接存款方式，以便更快獲得退稅，大多數退稅可在21天內發放。紙質報稅的退稅查詢則需要等待至少四週。納稅人可通過「我的退稅在哪裡？」工具追蹤退稅進度，數據每日更新一次，無需頻繁查詢。

國稅局強化反詐騙措施

俄勒岡州居民還應警惕稅務詐騙，尤其是冒充國稅局的虛假聯繫。IRS在在線賬戶中新增了詐騙警報功能，提醒用戶潛在的稅務詐騙威脅，並提供查驗真實通信的工具。

國稅局局長Danny Werfel表示，2025年將是國稅局邁向現代化的關鍵一步，更多數字化工具和服務的推出，旨在幫助俄勒岡州以及全美納稅人更輕鬆地完成報稅。今年報稅季，俄勒岡州居民可充分利用Direct File和其他免費服務，確保報稅準確、高效。