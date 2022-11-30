1月1日工資稅生效　打工仔錢袋又要多貢獻

（本報綜述）從2023年1月1號開始，俄勒岡州將向在職人士及雇主新增一項工資稅：帶薪休假稅。如其名一樣，有了這稅項，打工仔就可在休假時仍有工資發放。

新例分兩個不同的情況訂出稅額：

員工超過 25 人的公司

員工和雇主均要為新稅收付出：員工要付工資總額的0.6%，雇主要付員工工資總額的 0.4%。

員工不超過 25 人的公司

雇主則無需交稅，但需要收集和上繳員工的份額。

州政府表示，這項帶薪休假稅將允許在職人士，在遇到家庭或健康問題，以及其它重要問題時，可以帶薪休假，工資由政府按工資的百分比支付。由2023年9月3日起，員工可以開始向俄勒岡州政府申請此項福利。

只要您上一年的收入至少有$1,000美元，那您就有申請的資格。每年最多可以申請12個星期因家庭、醫療、或個人理由的帶薪假。如因懷孕或相關原因，您可以額外多申請2星期假，即共14星期的帶薪休假。此段休假期間的工資將由州政府而不是雇主負責支付。政府將會根據您上一年的收入來決定您可領取的福利金額。如果您在職超過90天，在您帶薪假期間，您的工作會得到保障。

欲了解更多有關信息，可查閱網頁https://paidleave.oregon.gov/Pages/default.aspx#，有中文解說。