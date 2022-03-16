鼓勵零排放 政府為電動車提供購買或租賃回扣 

（本報訊）為了鼓勵州民節省能源和減排，州環保局推出的俄勒岡州清潔車輛回扣計劃，為購買或租賃零排放電動車輛的車主提供現金回扣，數額由2,500至7,500美元不等。該計劃的目的是鼓勵更多的俄勒岡人遠離汽油車，改為購買或租賃零排放車輛來減少排放。

該計劃提供有兩種回扣選擇：

標準回扣（Standard Rebate)：這是給予購買或租賃新電池電動汽車、新插電式混合動力車或新型零排放電動摩托車的人士。

－預付回扣（Charge Ahead Rebate）：這是給予購買或租賃新或二手電池電動汽車、新插電式混合動力車的車主。要獲得這項回扣，車主必須是來自中低收入家庭。在2021 年1 月1日之前購買或租賃的，收入要求會按本州的居住地和家庭人數而異。至於在2021 年1 月1日或之後購買或租賃，車主收入要求高達聯邦貧困的400%，及視乎申請人的家庭人數而定。車主可到https://www.deq.state.or.us/ocvrp查看是否合乎這項回扣資格。

回扣金額

標準回扣選項：

• 2,500美元給予購買或租賃新的電池電動或插電式混合動力電動汽車，

電池容量為10 kWh 或以上。

• 1,500美元給予購買或租賃新的電池電動或插電式混合動力電動汽車

電池容量小於10 kWh。

• 750美元用於購買或租賃新的零排放電動摩托車。

預付回扣選項：

• 2022年 1月 1日或之後：5,000美元給予購買或租賃全新或二手電池電動或

插電式混合動力電動汽車。

• 2022年 1月 1日之前：2,500美元用於購買或租賃全新或二手電池電動或

插電式混合動力電動汽車。

標準和預付回扣可合併使用，回扣額可高達7,500美元，用於購買或租賃符合條件的新車輛。

要獲得回扣還有哪些要求？

－車輛必須在俄勒岡州註冊至少兩年，廠商建議零售價低於50,000 美元。

－電動汽車必須通過認證的汽車經銷商或原廠購買，如是購自原廠，廠商在俄勒岡州不能有任何認證、特許經營、新的汽車經銷商。此外，個人之間的交易沒有資格獲得回扣。

請參閱符合標準回扣資格的車輛清單https://www.oregon.gov/deq/FilterDocs/EV-StandardRebatevehicles.pdf

和符合條件的預付回扣車輛清單https://www.oregon.gov/deq/FilterDocs/EV-ChargeAheadRebatevehicles.pdf。

什麼時候能收到回扣？

申請以先到先得的方式處理。DEQ聘請了可持續能源發展中心CSE負責處理回扣。 一旦 CSE 收到您的申請，他們將從 *protected email* 發送電子郵件通知。

車主亦可在購買車輛時立即從買價中減去這回扣，但必須要從參加這個政府計劃的車行中選購車輛。

車主要獲得這項回扣，必須在購買後的六個月內提出申請。

有關回扣詳情可瀏覽https://www.oregon.gov/deq/aq/programs/Pages/Applying-for-EV-Rebate.aspx。