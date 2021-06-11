鼓勵民眾打針再出招 打第一針就送100元購物卡　先到先得



為了再度提高未打針人士的興趣，ALL4Oregon在市內3個大型疫苗接種場向接種首劑疫苗的每位民眾，送上100元購物卡一張，一共會送出1,500張Fred Meyer 或Safeway 的購物卡，先到先得。

送卡的疫苗診所如下：

－機場停車場（Red Lot），由6月12日（星期六）起，3款疫苗齊備；

－Hillsboro Stadium，由6月11日（星期五）起，疫苗：輝瑞；

－俄勒岡會議中心，由6月12日（星期六）起，只接種強生和第二劑輝瑞。

不論你在那裡接種過第一劑疫苗，上述3個地方均可為你接種第二劑。

民眾無需預約，直接行入場內就可接種疫苗並獲取購物卡，也可到 ALL4Oregon 或 OHSU 網頁預約。唯只是打第一針的18歲或以上人士才有資格獲得100元購物卡。

ALL4Oregon是由本市4大醫療機構組成的團隊，在過去幾個月分別在機場、Hillsboro Stadium和俄勒岡會議中心設立大型接種診所，為市民接種疫苗。

隨著越來越多人已接種疫苗，在需求大減的情況下，這3個大型疫苗診所即將關閉。俄勒岡會議中心診所已決定在本月19日關閉，目前該中心只為民眾接種第二劑疫苗。至於其餘兩個診所則會在6月25日關閉。