黑人男子因被沃爾瑪誤認為小偷 索賠47.5萬

(本報綜述)波特蘭一名男子瑞恩·瑞迪特（Ryan Redditt）因稱在Tigard的沃爾瑪商店被保安人員辱罵並被誣陷為吸塵器小偷，已提起47.5萬美元的訴訟。沃爾瑪幾個月後承認，瑞迪特確實購買了該吸塵器。

46歲的黑人男子瑞迪特上週提起訴訟，指控商店員工和保安人員跟蹤他到車旁，並拍照、錄像。訴狀中提到，他們對瑞迪特大喊：「你應該去找工作！這樣你就不用偷東西了」，還說「我受夠你了」。他們還威脅說會將他的照片發布在社交媒體上，並告知執法部門很快會追查到他。

瑞迪特說：「這是極大的侮辱。」他解釋自己經營一家餐車，絕不會偷竊，尤其是不會從其他商家偷東西。「我非常非常努力地工作……被置於那種境地，真是羞辱。」

沃爾瑪官員拒絕置評，僅在電子郵件中表示公司正在審查該投訴，並會在法庭上作出適當回應。

這起訴訟發生在波特蘭大都市區長期面臨零售盜竊案件激增、商店承受巨大壓力打擊零售盜竊的背景下。去年，沃爾瑪關閉了波特蘭僅有的兩家門店，稱其未達到財務預期。

2023年7月11日，瑞迪特駕車前往Tigard的沃爾瑪，詢問銷售人員關於吸塵器的信息，選擇了其中的一款，並在自助櫃檯結賬，然後走向商店出口。

此時，一名員工說了句「收據」。瑞迪特說他還未來得及反應，另一名員工就大喊「你要進監獄了，我們已經叫了警察！」一名穿制服的保安也大喊「你為什麼要偷東西？」

瑞迪特說，由於他支付了吸塵器款項，他一開始以為員工是在指控其他人偷竊。但很快他意識到自己被指控偷竊，隨即發現自己被三人跟蹤到車旁。兩人穿著商店制服，另一人穿著便服，似乎在拍攝他並拍照。

根據訴狀，商店的一名防盜竊工作人員報警，稱他知道瑞迪特偷了吸塵器，因為「他沒有經過任何自助收銀機…我看到他從食品區直走過來，忽略了所有收銀點……他根本沒有停下來付款。」

近年來，沃爾瑪多次被波特蘭地區的其他居民起訴，指控他們因「黑人購物」而受到歧視。去年，另一名黑人男子對該連鎖店提起訴訟，聲稱其員工在現已關閉的東南波特蘭商店強行從他手中奪走了他於2022年剛購買的吸塵器。該公司否認有任何過錯。

同樣在2022年，穆爾特諾馬縣的一個陪審團裁定一名黑人男子獲得440萬美元賠償，該男子的訴訟稱他被誣陷威脅要掌掴一名要求他離開商店的防盜員工。