麥魯瑪縣2025年面臨2100萬美元財政赤字

（本報綜述）根據穆爾特諾瑪縣預算辦公室最新預測，2025-26財政年度，該縣將面臨2100萬美元的一般基金赤字，並可能在未來幾年進一步惡化，至2029-30財政年度或將擴大至5240萬美元。

麥魯瑪縣經濟學家傑夫·倫弗洛指出，造成赤字的主要原因包括：

房地產稅收增長放緩：房地產稅是縣政府的主要收入來源，但受疫情後商業地產價值大幅下降影響，稅收增速顯著減緩。波特蘭市中心的前20大商業地產價值下降了42%至74%。 人員開支增加：人員支出占縣總預算的三分之二，受生活成本調整和通脹影響，每1%的工資增幅將增加410萬美元支出。此外，對俄勒岡州公共員工退休系統（PERS）的義務增加，每1%的費率增長需增加290萬美元支出。 聯邦援助結束：疫情期間依賴的美國救援計劃資金即將用盡，對部分縣內計劃造成壓力。

麥魯瑪縣主席潔西卡·維加·彼得森表示，該縣的財政挑戰將持續多年。此外，縣政府還面臨其他風險，包括：開發放緩：地區建設活動低迷，影響長期經濟增長；就業增長疲軟：儘管居民收入有所增加，但就業市場復甦緩慢；潛在政策變動：聯邦層面可能出現的新關稅或資金變動，也將對財政穩定構成威脅。

縣政府計劃於12月啟動預算制定工作，並在2025年6月完成最終批准。期間將通過工作會議和公眾聽證會，探索緩解赤字的方案。

2025年1月，麥魯瑪縣將迎來三位新委員，包括梅根·莫耶（Meghan Moyer）、香農·辛格頓（Shannon Singleton）和文斯·瓊斯-迪克森（Vince Jones-Dixon）。他們將在未來財政規劃中承擔重要責任。

然而，縣委員朱莉婭·布里姆-愛德華茲警告，若不及時採取行動解決財政問題，可能導致資源外流：「如果不強力解決無家可歸、公共安全和行為健康問題，擁有資源的居民和企業可能會選擇離開。」