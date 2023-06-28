麥魯瑪縣追究熱死人事件 向大石油公司索償超過15億元

（本報綜述）麥魯瑪縣就2021年本地區出現的「熱蓋現象」，認為石油公司應負責任，在周四向世界多家大石油公司提出訴訟，索償5000萬美元的損失以及15億美元未來損失。

在2021年的6月本地區連續數天受到熱浪襲擊，氣溫高達華氏116度，造成過百人被熱死。

該訴訟涉及埃克森美孚（Exxon Mobil）、蜆殼（Shell）、雪佛龍（Chevron）、英國石油（BP）、康菲石油（ConocoPhillips）、Motiva、西方石油（Occidental）、阿納達科石油（Anadarko）、太空時代燃料（Space Age）、瓦萊羅能源（Valero）、Total Specialties USA、馬拉松石油（Marathon）、皮博迪能源（Peabody）、科赫工業（Koch）、美國石油學會（American Petroleum Institute）、西部各州石油協會和麥肯錫公司。

麥縣表示，這些公司的化石燃料產品造成的污染在很大程度上導致和加劇了「熱蓋現象」的出現。

在2021年6月24日至29日期間，麥魯瑪縣和俄勒岡州其他地區均被困在這熱蓋下，連續兩天氣溫超過90度，連續三天超過100度。波特蘭最高更達到了116度的高溫。

麥縣縣長佩德森(Jessica Vega Pederson) 說：“ 這場訴訟關乎問責制和公平，我相信這是麥魯瑪縣人民應得的。這些企業知道他們的產品不安全且有害，但他們卻撒謊。他們從謊言中獲得了巨額利潤，卻讓民眾承受後果和損失。我們要向他們說：夠了。”

麥魯瑪縣表示，熱蓋現象導致了69人死亡。他們還指責高溫造成了財產損失以及要多用了納稅人資金和縣的資源。

據該縣稱，起訴的大型石油公司一直在製造污染，導致全球氣溫上升，從而導致天氣乾旱和高溫事件，就像俄勒岡州2021年6月的情況一樣。

代表麥縣的律師格林斯通說：“這裡沒有提出新的法律或新穎的理論。我們認為被告違反了長期存在的規律，我們將向陪審團證明這一點，”。

另一位代表律師沃辛頓說：“我們相信，一旦我們展示了化石燃料公司對全球變暖的了解、之後，他們何時和做了什麼來否認、拖延和欺騙公眾，陪審團將不會讓化石燃料公司逃避他們肆無忌憚的不當行為”。

麥縣正在尋求5000萬美元的損失賠償和15億美元的未來損失賠償。該縣還尋求估計500億美元的減排基金，用於研究、規劃和升級公共衛生服務和基礎設施，以幫助該縣在未來的極端高溫事件中得到防範。