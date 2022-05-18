麥魯瑪縣確診再升衛生部強烈建議民眾室內戴口罩

（本報綜述）根據州衛生局的報告，麥魯瑪縣已成為全州最多人感染新冠病毒的縣城。由5月1日至7日的數字顯示，本縣每10萬人就有297.5人確診，這是自2月開始Omicron變種來襲的最高紀錄。

麥魯瑪縣衛生部隨即在周四發指引，強烈建議民眾室內戴口罩，稱因為本州的新冠確診病例和住院人數再次回升。衛生官員強調，這不是一項新的口罩令，但建議民眾保持在室內戴口罩，直到病例數目和住院人數有所回落。

麥縣衛生局的流行病學家珍妮博士說：”我們要求民眾在未來數星期內，無論到學校、工作地點及參加其他室內活動，均要戴上口罩，希望這樣能減低病毒的傳播，讓民眾保持健康，參加已計劃的春季活動。”

縣的衛生官員說，他們沒有看到需住院治療的確診學童有所增加。這表明該年齡段的兒童只出現輕微症狀或根本沒有症狀。但他們留意到，在學校和學童之間的感染個案正在不斷增加。

衛生官員更建議那些感染後會出現重症的高風險人群，在接下來的幾周內避免到人多的室內場所。

在本月初，美國疾控中心已將麥魯瑪縣的新冠減染風險由低提升到中等級別。至於卡加瑪士縣和華盛頓員亦同樣在中等風險級別中，但均未有宣佈任何有關室內戴口罩的建議。

根據俄勒岡醫科大學的預測，今一波疫情將會在一個月內到達高峰。

根據州衛生局的數字，上星期，全州有16家公司報告有5個或以上的確診個案，其中12家是在麥縣。