麥魯瑪縣檢察官離任前意圖提前釋放9名暴力罪犯

(本報綜述)飽受詬病的麥魯瑪縣檢察官麥克·施密特（Mike Schmidt）即將於1月6日卸任，然而在離任前卻提交了一系列請願，要求法院重新考慮8名罪犯的定罪和刑期，其中包括謀殺、暴力襲擊和搶劫等嚴重案件。這些舉措引發檢察官接任者及多名前檢察官的激烈反對。

根據俄勒岡州2021年通過的《第819號法案》（Senate Bill 819），檢察官可以與被定罪者聯合請求法官重新審視判決，包括降低刑期或改為較輕的罪名。施密特於12月20日至23日間提交了這些請願，聽證會定於12月30日舉行，即在他1月6日卸任之前。

接任者納森·瓦斯奎茲（Nathan Vasquez）指責施密特試圖在聖誕假期期間「低調處理」這些請願。瓦斯奎茲表示，這些涉及暴力犯罪的案件給受害者和社區安全帶來嚴重隱患，認為施密特的行為忽視了受害者的深層創傷和對社會的長期影響。

施密特申請減刑的罪犯包括：

肖恩·艾伯茲（Shane Ebberts）。艾伯茲於1996年因參與襲擊兩名大學生而被判一級和二級襲擊罪，服刑7.5年後於2003年獲釋。施密特的請願要求將艾伯茲的罪名降至二級襲擊未遂，這將使其記錄最終被抹除。受害者之一的埃文·加德納強烈反對，稱這次無端襲擊給他和另一名受害者大衛·克拉克造成終身影響。

弗蘭克·斯沃普斯（Frank Swopes）。

斯沃普斯因參與一起住宅入侵搶劫案，導致一名75歲老人死亡，並在另一案件中性侵和襲擊了一名76歲老人，被判刑35年。施密特的請願希望重新量刑，讓斯沃普斯立即獲釋。案件的受害者及其家屬均已過世，但這一決定仍引發前檢察官的強烈批評，稱其過於寬容。

霍華德·艾倫（Howard Allen）。艾倫於2001年在搶劫一家酒吧時開槍威脅顧客，被判41年刑期。施密特認為該判決「過於嚴苛」，並請求減刑，使艾倫能提前獲釋。

此外，另有多起涉及毒品犯罪及兒童疏忽的案件，也在施密特的請願中被要求改判或撤銷。

前檢察官查克·法蘭奇表示，這些請願提交的時間點令人質疑是否遵守了《第819號法案》的通知規定。法案要求在聽證會前至少30天通知受害者，但多起案件的請願於12月20日至23日提交，時間過於倉促。

支持者認為，這些請願為糾正過去的過度刑罰提供了機會。劉易斯與克拉克法學院教授阿麗莎·卡普蘭表示，許多罪犯在服刑期間表現良好，重新量刑是幫助他們重新融入社會的重要一步。

施密特的行動在司法透明性、受害者權益及社區安全之間引發激烈爭論。隨著瓦斯奎茲即將上任，這些案件的處理結果將對麥魯瑪縣的司法政策產生深遠影響。聽證會將於12月30日下午1時開始。