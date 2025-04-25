麥魯瑪縣救護反應時間大幅改善

（本報綜述）麥魯瑪縣（Multnomah）自2024年下半年起施行新的救護車人力配置方案後，救護車到達現場的反應時間已有明顯改善。根據縣府最新報告，雖然仍未完全達標，但整體趨勢正在好轉。

長期以來，麥魯瑪縣的911急救呼叫數量不斷攀升，加上原先每輛救護車須配置兩名合格急救護理人員（paramedic）的硬性要求導致人員不足、資源緊張、等待時間拉長，甚至影響部分市民緊急就醫的效率。為此，縣議會於2024年7月通過與美國醫療應變公司（AMR）的一項新協議，縮短救護車抵達時間並強化人力調度彈性。

根據協議，目前救護車人員組合可依任務與車型需求調整，包含兩名基礎救護技術員、兩名急救員，或一名基礎救護技術員加一名急救員的混合配置。此措施不僅釋放了部分資源，也提高了派遣效率。

麥魯瑪縣公共衛生官員指出：「我們對AMR的表現進展感到鼓舞，但仍尚未達到合同要求的反應標準。這項過渡方案為AMR提供了成長的空間，同時也是壯大他們人力的重要時機。」

根據數據，截至2025年2月，都市地區針對危及生命的救援通報，AMR救護車需在8分鐘內抵達現場，且需達到90%準時率，目前表現為87%，比六個月前成長了24%。而對於鄉村地區的急救與非急救通報，反應時間亦出現穩步提升，但尚未達標。

在人力擴增方面，AMR救護車過去七個月於麥魯瑪縣展開大規模招募，目前已有超過三十多名新進急救員加入，另有75名基礎救護技術員與急救員學生預計於今年與明年完成培訓。這些新成員皆承諾在縣內服務至少兩年，預計將持續強化整體急救服務能力。

雖然仍有進步空間，但新的人力模式與積極招募已展現成效，縣府與AMR救護車將繼續監督執行情況，以確保麥魯瑪縣民能在緊急時刻獲得即時且可靠的醫療援助。