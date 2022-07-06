麥魯瑪縣擬給非公民投票選擇領導人

（本報綜述）當大家都在關注波特蘭市政府修改憲章的同時，麥魯瑪縣的憲章委員會也在悄悄地推出新提案：讓非美國公民有資格投票選出縣政府的領導人，這新提案將出現在今年11月的選票中。

自去年開始，每6年開一次會的麥魯瑪縣16人憲章委員會再聚，為應否修改縣政府的憲章提出意見。到今個月，他們終於有決定，提出有3個主要修憲項目，並會放在11月的選票中，讓縣民投票決定。

首先是從憲章的章程中刪除性別語言。第二是在 2026 年之前，在麥魯瑪縣的競選中實施排名制，與波市憲章委員會所提出的相類似。等三是最有爭議性也是最重要的：讓非美國公民可參與投票選出縣領導人。

如上述提案獲得通過，麥魯瑪縣將成為俄勒岡州首個賦予非公民投票權的司法管轄區。在全美也有少量城市有這樣的法例，這包括佛蒙特州的蒙彼利埃、馬里蘭州的近十幾個城市和紐約市。擴大選舉權經常會遇到直接的法律挑戰。早些時候，紐約州最高法院法官表示，將於明年生效的紐約州法律違反了州憲法並將其廢除。

幫助制定章程變更的章程委員會成員格拉杜表示，委員會已預計，如果選民批准，麥魯瑪縣將面臨法律挑戰。格拉杜強調，關鍵是要在選票上採取廣泛的措施，讓法院為麥魯瑪縣提供一份合法可行的路線圖。

瓦萊里奧是波特蘭市議員盧比奧 的政策主管，也是俄勒岡州美國公民自由聯盟（ACLU） 的前政策助理，過去幾年一直致力於為俄勒岡州的非公民提供選舉權，並就縣選票措施提供建議。他說，如果 “非公民” 的最終定義包括居住在波特蘭的大約 22,000 名無證居民，他估計可能會影響多達 100,000 人。

瓦萊里奧說：“我們必須承認他們在各個方面都是我們社會的一部分——無論是他們在就業做出的貢獻、在信仰社區的成員身份、納稅、上學。他們在各個方面都融入了我們的社會，但在我們的政府中卻沒有代表。”

他說波特蘭憲章委員會可能會效仿。在本週早些時候的市政廳會議上，波特蘭憲章委員告訴盧比奧議員，該組織正在考慮明年修改憲章，以賦予非公民權利。



