麥魯瑪縣巨額無家可歸者服務資金閒置

（本報綜述）近日，麥魯瑪縣的巨額露宿者服務資金閒置問題引發熱議。這一問題從2022年底開始浮出水面。當時，該縣從經選民批准的支持性住房服務稅中收到了約4700萬美元的超額款項。然而，到了今年5月，這筆額外的資金仍然未能得到有效使用。近期，露宿者服務提供者和收容所面臨嚴峻的財務局面，然而這筆資金卻一直閒置未用，引發人們的質疑和不滿。

就在過去一周，負責運營收容所Bybee Lakes Hope Center的非營利組織宣布，由於“過剩的服務需求”和“缺乏財政支持”，他們不得不暫停接收新的庇護所轉介申請。創始人兼總裁艾倫·埃文斯毫不掩飾他渴望政府支持的願望，但這種支持遲遲未到來。到目前為止，該機構主要是通過外部捐款和居民費用進行私人資助。埃文斯表示，知道還有這麼多資金閒置後，他感到非常沮喪。該收容所一直在向縣政府尋求資金支持，然而“政府寧願在年底空置資金，也不願給我們提供機會來履行我們的職責。”

另一方面，麥魯瑪縣對於如何妥善使用這筆資金，卻一直未能給出方案。麥魯瑪縣主席佩德森曾表示，這筆資金的閒置是“完全不可接受”，並在數月前就承諾要進行改革以推進工作。然而，直到最近，縣委員會才終於召開了有關如何使用這筆資金的工作會議。

更令人驚訝的是，實際上，該縣的閒置資金，遠遠超過最初的報告。該縣發言人還表示，除了去年未使用的4700萬美元稅收外，今年財政年度尚有5800萬美元的未使用資金。目前已有4000萬美元被納入2024年的預算中，這意味著該縣今年仍有約6500萬美元可供支出，用於解決無家可歸者問題。

許多委員都提到了Bybee Lakes Hope Center這一收容所，表明在政治上已經有意將該設施納入麥魯瑪縣的資助中；但一些委員也強調了在麥魯瑪縣東部地區加強露宿者服務的必要性，特別是在波特蘭市的露營法規開始實施後，會將更多無家可歸者推向東部該區域。還有人建議將資金用於購買建築，以用作過渡性支持性住房。還有人認為，將部分資金投資於臨時旅館和汽車旅館安排，或為驅逐辯護提供資金。

麥魯瑪縣的委員們計劃在本月再次開會，以最終確定如何使用這批閒置資金，以解決日益嚴峻的無家可歸者問題。