麥魯瑪縣家庭  本月開始可申請免費學前班

（本報綜述）麥魯瑪縣政府官員表示，今年是該縣實施 “全民學前教育” 計劃的第一年，今年將為縣內3 歲和4 歲的兒童提供680 個學前班學位。

在上星期的麥魯瑪縣委員會的會議中，全民學前教育計劃主任巴恩斯表示，在未來數周即將展開網上申請，首批“全民學前教育”計劃下的學生將於今年9月正式開學。

“全民學前教育” 計劃是在 2020年的選舉中，經選民投票，以64%的選票壓倒性地通過。支持這計劃的資金來源是向年收入超過20萬元和超過40萬元的聯合報稅人，分別徵收1.5% 以及3%的個人所得稅。該稅項已於2021 年1 月1 日生效。

縣政府將每年逐步擴大收生名額，到2030 年全面實施時，提供的名額將達11,000 至12,000 個。

計劃將優先考慮那些不能負擔子女學前教育的家庭。優先群體包括低收入家庭、有色人種家庭、移民或難民家庭、非英語家庭、軍人家庭、寄養學生、父母是青少年和有特殊需要的學生等。

麥魯瑪縣已選定四個特定文化的社區組織合作，向有需要的家庭宣傳該計劃並協助他們申請。這些組織包括移民難民社區組織（IRCO）、Self Enhancement Inc.、拉丁裔網絡和土著青年和家庭中心。

今年參與這計劃的有48家現有的學前班學校，其中有一半是經認證的家庭式學校，其餘一半則包括有學校或是小型學前教育中心。縣政府特別選擇一些學前教育機會特別少的地點作為試點，包括205公路沿線的東縣和波特蘭北區，當中有68%的家庭式和小型學前教育中心是由黑人、土著和有色人種所經營。

“全民學前教育” 計劃最初在 2020年進行投票時，競選官員估計可在第一年籌集1.33億元，數目並會逐年穩步增長。但在去年在最終稅法被確定後，預期的收入卻低出21%。儘管有所減少，官員們相信，他們仍可維持該計劃。