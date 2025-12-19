麥魯瑪縣學齡前幼兒人數銳減

（本報綜述）麥魯瑪縣最新人口數據顯示，縣內學齡前幼兒人數明顯低於原先預測，可能讓原本規劃中的「全民免費幼兒園」相關稅收調漲措施不再有必要。縣議會預計將在未來一年內，重新檢視這項以財富稅支持的「全民免費幼兒園」計劃。

麥魯瑪縣「全民免費幼兒園」（Preschool For All）於2020年經選民投票通過，以收入與財富稅作為經費來源，目標是在2030年前，為縣內所有3至4歲幼兒提供免費學前教育名額。當時計畫假設，縣內將有約11,200名學齡前幼兒。

不過，負責向縣議員提供政策與財務評估的專責小組指出，最新人口推估顯示，到2030年，麥魯瑪縣學齡前幼兒人數將比原先預期少約4,000人。隨著近年家庭外移增加、出生率下降，縣府目前估算，只需約7,500個名額，就能達成全民免費學前教育的目標。

根據縣府規劃，2026至2027學年已向全縣合格幼兒園提供約7,500個名額，並將於明年初確認實際使用情況。若名額順利填滿，代表該計劃最快可能在未來一年內提前達標。

在人口與需求下修的背景下，縣議會也開始重新檢討相關稅制。依原設計，免費幼兒園財富稅將於2027年調升0.8%。縣主席維加彼得森表示，若最新數據顯示現有財源已足以支撐全民學前教育目標，縣府將審慎評估是否有必要繼續調漲稅率，甚至可能取消這項加稅安排。

多名縣議員也表態，若專責小組在明年春季提出的正式評估與目前趨勢一致，將支持縮小調幅或不再加稅。縣議會預計最晚於2026年8月，就免費幼兒園計劃的稅制調整進行表決。