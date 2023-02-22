麥魯瑪縣報告:2021年由近200露宿者死亡

麥魯瑪縣在最新的報告中提到，在2021年麥縣最少有193名露宿者死亡，而這是縣衛生部門自2011年有紀錄以來最高的數字。2020年的死亡人數有126人。

麥魯瑪縣與非營利組織Street Roots 合作製作了這份報告，研究了無家可歸者的死亡原因。

報告稱，服藥過量和藥物濫用是2021年露宿者主要的死亡原因。當中有93宗死因由冰毒所引致，有82%的死亡個案涉及濫藥。涉及芬太尼的有36宗，比起2020年只有4人，數字大增。

芬太尼被稱爲平價毒品，近年已充斥整個毒品市場，根據麥魯瑪縣警方的報告在2022年所搜獲的芬太尼丸，比前一年多出20倍。

另一個值得留意的是，死於兇殺案的露宿者人數有18人，而上一年只有8人。另外，有8人死於自殺，這數字是2020年的兩倍。

天氣亦是導致露宿者死亡的原因之一，在2021年6月的酷熱氣溫下，有4人死於過熱，而經不起寒冷天氣，因體溫過低而死亡的有8人，而體溫過低死亡通常與藥物濫用有關。

報告亦指出死者的平均年齡分別是男48歲，女46歲，這歲數比美國人的平均壽命低了近30歲。

總結來說，芬太尼、甲基苯丙胺和兇殺案是露宿者主要的死亡原因。而新冠病僅直接導致兩人死亡，但卻令到許多人無家可歸。