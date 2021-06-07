麥魯瑪縣圖書館6月起重開5間分館

（本報綜述）麥魯瑪縣圖書館已宣佈由6月1日起，首先重開5家分館，這對喜愛看書，也愛書卷味的朋友，這是一個好消息！

重開的五間圖書館分別如下：

• Capitol Hill圖書館：10723 S.W. Capitol Hwy.

• Gresham圖書館：385 N.W. Miller Ave.

• Holgate圖書館：7905 S.E. Holgate Blvd.

• Kenton圖書館：8226 N. Denver Ave.

• Midland圖書館：805 S.E. 122nd Ave.

重開後的圖書館只能提供有限度的服務，民眾將不能像以往一樣，整天在圖書館的書堆中消磨時間，屆時擺放圖書的書架數量會減少，以騰出更多空間來保持距離，而且每人每次在圖書館內只能逗留30分鐘。

率先重開的五家圖書館將會把重點放在給予民眾進來使用電腦和打印等服務，職員將協助民眾在圖書內或是在線上找尋所要的資料。有些面積較細的圖書館可能要在同一日將不同服務分時進行，確保大眾的安全。

圖書館通訊和策劃主管坎寧安表示，圖書館仍在製定位置時間和各種細節，旨在使建築物在進行中盡可能安全公共衛生危機。

重開的圖書館的入館人數將有限制，並要求進館人士必需要戴口罩。開放時間：周一、五、六：由中午12時至下午6時；周二至四：中午12時至晚上7時；周日：由中午12時至下午5時。

詳情可查閱麥魯瑪縣圖書館網頁：multcolib.org/planyourvisit。