麥魯瑪縣因缺乏公眾辯護律師駁回大量案件

（本報綜述 王星編譯）據地方檢察官辦公室稱，麥魯瑪縣法官最近公佈了因公眾辯護律師嚴重短缺，不少案件被迫駁回。麥魯瑪縣地方檢察官邁克施密特週一表示，他的辦公室即將每周公佈一份被駁回的案件清單。

據報導，自2 月以來，麥魯瑪縣的法官已駁回了約285宗輕罪和重罪案件，原因都是因為未能找到辯護律師。

施密特在一份聲明中說：「必須讓公眾了解這些信息，以瞭解這場危機的範圍。」他稱公眾辯護人短缺已嚴重危害到公共安全。

施密特說：「這就如向社區的罪惡的受害者說，正義已無法伸張，他們所受的傷害將得不到解決。」 「同時也向罪犯們發出一個信息，他們在消耗警力和檢察官資源的同時，無需為所犯的罪負責任。」

在過去一年的大部分時間裡，整個俄勒岡州都出現了公眾辯護危機，導致數百名犯人找不到辯護律師。在任何一天，都有數十名沒有律師的被告被拘留。美國憲法要求，如果被控犯罪的人無力聘請辯護律師，則各州應向他們提供有效的法律顧問。

施密特說：「這場危機持續的每一天都對公共安全構成了緊迫和持續的威脅。」 「我辦公室的檢察官將繼續提訴案件，並儘可能在短時間內將駁回的案件重審。我們不會因為司法系統出現問題，而將受害人置之不理。」

上月，在最初的案件被駁回後，民權律師再次就公眾辯護律師短缺而起訴該州。根據該訴訟，該州未能提供律師，「這明顯違反了基本的司法標準以及長期確立的州和聯邦法律。」

俄勒岡州立法者也在尋找可能的解決方案。4月，立法領導人宣佈了一個工作組，預計明年會在州議會期間將提出法案。

據地方檢察官辦公室稱，麥魯瑪縣駁回的案件包括低級襲擊、家庭暴力、財產犯罪和與槍支有關的犯罪。