波特蘭新聞

麥魯瑪縣因缺乏公眾辯護律師駁回大量案件

（本報綜述 王星編譯）據地方檢察官辦公室稱，麥魯瑪縣法官最近公佈了因公辯護律師嚴重短缺，不少案件駁回。麥魯瑪縣地方檢察官邁克施密特週一表示，他的辦公室將每周公佈一份駁回的案件清單。

　據報導，2 月以來，麥魯瑪縣的法官已駁回了約285輕罪和重罪案件，都是因未能找到辯護律師。

　施密特在一份聲明中說：「必須讓公眾了解這些信息，以瞭解這場危機的範圍。」他稱公辯護人短缺已嚴重危害到公共安全。

　施密特說：「這就如向社區的罪惡的受害者，正義無法伸張，他們所受的傷害將得不到解決。」 「同時也向罪犯發出一個信息，他們在消耗警和檢察官資源的同時，無需為所犯的罪負責任。」

　　在過去一年的大部分時間裡，整個俄勒岡州都出現了辯護危機，導致數百名犯人找不到辯護律師。在任何一天，都有數十名沒有律師的被告被拘留。美國憲法要求，如果被控犯罪的人無力聘請辯護律師，則各州應向他們提供有效的法律顧問。

　　施密特說：「這場危機持續的每一天都對公共安全構成了緊迫和持續的威脅。」 「我辦公室的檢察官將繼續提訴案件，並可能在短時間內將駁回的案件重審我們不會因為司法系統出現問題，而將受害人置之不理。」

　上月，在最初的案件被駁回後，民權律師再次就公辯護律師短缺起訴該州。根據該訴訟，該州未能提供律師「這明顯違反了基本的司法標準以及長期確立的州和聯邦法律。」

俄勒岡州立法者也在尋找可能的解決方案。4月，立法領導人宣佈了一個工作組，預計明年會在州議期間將提出法案。

據地方檢察官辦公室稱，麥魯瑪縣駁回的案件包括低級襲擊、家庭暴力、財產犯罪和與槍支有關的犯罪。