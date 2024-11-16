麥魯瑪縣又要給流民發帳篷了！新政策草案惹爭議

（本報綜述）隨著冬季即將來臨，麥魯瑪縣再次考慮向無家可歸者發放帳篷和防水布，以應對寒冷天氣。不過，這一新政策草案引發了縣委員會內部的爭議，有委員質疑政策缺乏透明和問責機制，無法解決之前帳篷分發中的種種問題。

本地新聞KOIN報道，麥魯瑪縣的無家可歸服務聯合辦公室預計2025年將花費約23萬美元，購置6,500頂帳篷供流民使用。該辦公室發言人朱莉婭·科姆內斯表示，由於現有庫存用盡，分發暫時停止，等到新帳篷到貨後會再度發放。

根據草案，縣政府將按照新規定通過非營利組織向無家可歸者提供帳篷，具體規範包括：

– 每人限領一帳篷，僅發給沒有居所的人；

– 分發帳篷的機構必須提供庇護所推薦信息；

– 指導帳篷使用者如何遵守法規；

– 勸阻在公共土地和人行道上搭建帳篷。

然而，該草案並未明確指定合法的帳篷安置地點，令委員勞麗·斯特格曼不滿：「我們提供帳篷，但卻沒有指定安全合法的露營地點。」

無家可歸服務聯合辦公室主任丹·菲爾德則表示，這一政策是在有限條件下的一種平衡，「人們需要帳篷提供的保護，特別是在冬季。」不過，委員沙倫·梅耶然批評草案「草率且缺乏連貫性」，認為應更強調政府自身的責任，確保發放物資時能減少對無家可歸者的傷害，同時保持透明。

今年6月，由於部分市民和市領導的不滿，麥魯瑪縣暫停了帳篷和防水布的分發，並引發針對波特蘭市的法律訴訟。2022年，縣政府分發了超過6,000頂帳篷和24,000張防水布，但隨後的清理工作讓市政部門疲於應對。

縣政府表示，可能會在本月內恢復帳篷分發，但具體時間尚未確定。