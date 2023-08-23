麥魯瑪縣公共警報失誤致數千市民陷入混亂

（綜合報導）8月21日本周一凌晨，麥魯瑪縣一款旨在保障市民安全的公共警報系統竟然發生失誤，導致嚴重混亂，引發市民不安。

周一凌晨，波特蘭東南112街和Holgate大道附近發生槍擊事件，警察接報到場時，槍手躲進了附近的一處民居並於隨後被抓。許多附近的居民收到該警報系統發出的警報，被要求在警方尋找嫌疑人期間保持在家中躲避。

然而，這條警報本應只覆蓋兩個街區範圍內的居民，卻誤發給了成千上萬名居住在波特蘭其他地區的市民。更令人不解的是，一些住在始發地附近的居民卻未收到任何提醒，住在西南波特蘭的居民卻收到了警報。

幸運的是，波特蘭緊急管理局已經表示問題已得到修復。運營經理凱蒂·沃爾夫表示：“由於系統設置錯誤，同樣的消息被發送給了麥魯瑪地區約1萬個電子郵件地址和電話號碼。”對於已經註冊了公共警報的用戶，沃爾夫表示無需採取任何措施，因為該錯誤已經得到修復。

該公共警報系統名為“Public Alerts”，居民可以免費註冊以便在緊急情況下接收警報，註冊官網為⁠oralert.gov。該網站設有一個搜索欄，您可以在其中輸入您的縣、城市或郵編，找到您所在地區的本地公共警報系統後，輸入個人信息便可成功註冊。