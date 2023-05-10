麥魯瑪縣免費學前班現已始接受申請

（本報綜述）2023-2024學年的麥魯瑪縣全民學前班，已於上星期開始接受申請。凡在2023年9月1日或之前年滿3歲或4歲，父母只需有一人居住在麥魯瑪縣的兒童就可申請入讀。欲了解詳情，可直接到網站https://pfa.multco.us/查看。

每個為子女申請的家庭，可以在申請時選擇最多六個參與的學前教育項目，包括學校的學前教育項目、家庭托兒服務或托兒中心服務。申請截止日期是5月31日。在夏季期間，申請將再次開放給等候名單內的兒童，並且以先到先得的方式取錄。

教育局表示，本州推動在2030年達到全民學前班，即所有適齡的兒童均可免費入讀學前班。下學年的全民學前班將提供1,400多個學前班名額，比該縣實施全民學前班計劃第二年的目標高出27%。麥縣政府表示，為了有這超出預期目標的增長，縣政府投資在必要的兒童保育基礎設施，包括提高教育工作者的工資、兒童保育人員的培訓和發展、穩定嬰幼兒保育的資金、招聘和保留有經驗的員工，並且聘用多元文化的工作人員，以及支持麥魯瑪縣的托兒設施。

申請的家庭，完全沒有收入限制。目前因名額有限，將會優先考慮難獲得優質學前教育的兒童，包括：

－黑人、棕色人種、美洲原住民原和所有有色人種兒童；

－說英語以外語言的兒童；

－發育遲緩和殘疾的兒童；

－寄養兒童或有可能被寄養的兒童

－低收入家庭的孩子

－無家可歸的兒童

麥縣表示，2022

2023學年，他們在47家幼兒園開設了700個全民學前班學位。下一學年預計最少有1,400個學位。