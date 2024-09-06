麥魯瑪縣「全民學前教育」稅率增幅暫緩生效

(本報訊)麥魯瑪縣委員會於8月29日通過了一項法令的初稿，決定將針對高收入者的「全民學前教育」稅收增幅推遲一年生效。原定於2026年1月1日實施的0.8%稅率增幅，將延後至2027年1月1日執行。

「全民學前教育」計劃自2022年9月啟動，旨在為麥魯瑪縣3至4歲的兒童提供免費且高質量的學前教育。這項計劃經研究證明，有助於提升兒童的教育成果，如提高高中畢業率、增加上大學的機會並幫助未來的職業發展。選民在2020年11月的投票中通過了這一計劃，並設立目標，力爭到2030年提供12,000個由公共資金支持的學前教育名額。

該計劃雖然受到新冠疫情的影響，但縣政府已修訂計劃以應對挑戰。目前，該計劃正按既定路線推進，包括增加學前教育提供者、培訓更多的教師、興建新設施以及加強與學區和社區組織的合作。今年秋季，該計劃預計將為2,070名兒童提供學前教育，比原計劃的2,000名多出70名。此外，縣政府還為250多名幼兒教育工作者提供了專業發展和高等教育機會，並預計明年這一數字將增加一倍。

該計劃的資金來源於對高收入者徵收的特別所得稅。根據現行稅制，對個人年收入超過125,000美元和聯合申報人收入超過200,000美元的部分徵收1.5%的稅，對個人年收入超過250,000美元和聯合申報人收入超過400,000美元的部分額外徵收1.5%。原計劃自動增幅0.8%的稅率將推遲一年，這意味着該計劃在2027年將少收約4,800萬美元稅款，但仍能如期達到其目標。

縣委員會主席潔西卡·維加·佩德森表示：「從一開始，我們就知道計劃初期會收取超過所需的資金，這些資金將在未來實現普遍性學前教育時使用，因為那時候成本預計會超過收入。」

最終投票將於9月5日進行，屆時董事會將對這項法令進行第二次讀會並進行表決。