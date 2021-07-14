麥縣發放首份2021年高溫下死亡的報告

（本報訊）在上月的25日至28日，本州出現歷史性的高溫期間，在麥魯瑪縣至少有54人死於超高溫的天氣下。麥魯瑪縣對事件進行調查，並於日前發表了初步報告，指出今次死於熱災的人士中，大部份都是獨居長者，家中都是沒有空調的。

截至7 月9日，麥縣法醫已確定有71人死，其中54人被裁定為高溫死亡。並指連續三天破紀錄的氣溫下，就連夜間的氣溫也未能降下來，以至那些沒有空調的人士，幾乎沒有可讓身體降溫的機會。

隨著有更多有關中毒或是住屋的資料到手，麥縣法醫辦公室將在未來數星期內，繼續為今次的災害進行調查。

麥魯瑪縣公共衛生部門的初步分析顯示，大多數死者年齡較大且獨居，幾乎沒有人使用空調。通過對住房狀況的初步審查，有兩個人被確定為露宿者。

週二早上，麥魯瑪縣（Multnomah County）長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）連同麥魯瑪縣衛生局的維恩斯醫生（Dr. Jennifer Vines）、首席法醫死亡調查員金伯利·迪利奧 （Kimberly DiLeo）和緊急事務管理主任克里斯·沃斯（Chris Voss） 一起會見記者，並發布了這份報告。

調查的結果顯示：

－因高溫而死的大多是較年長的人士，死者中最年輕的是48歲，最年長的是97歲，平均年齡為70 歲。

－在初步調查中，確認死於高溫的54 人中有50 人是白人。

－絕大多數死亡發生在死者自己的住所，其中一半以上是多戶住宅，例如柏文。

－在所有在家中死亡的人中，78%是獨居。

－波特蘭地區大約80% 的人家中有一定程度的空調：大約50% 有中央空調，但死者中沒有一人有中央空調，只有8人有流動式空調裝置。在這8個人中，至少有7個人的設備未插電或無法正常運作。

麥縣應急管理部門正在召集其他本地政府、交通和通信合作夥伴，在再次出現高溫天氣之前，進一步完善及增加短期和應急策略，並會提交一份成更深入的報告，以增加對未來事件的準備和彈性。

卡弗瑞縣長表示，在這份報告中，以及在未來幾個月更深入的評論中，我們將找到這次高溫事件的教訓。她說：“我們一直擔心會發生的氣候變化已發生了。作為一個縣、作為一個有彈性的社區、作為鄰居，我們需要共同努，作好準備。”