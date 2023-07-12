麥縣派吸毒用品惹爭議  最後決定暫停

（本報綜述）麥魯瑪縣本打算為吸毒者頒發毒品用具，在倍惹爭議後決定暫停此政策。縣長傑西卡·彼得森在採訪中稱，該政策在未經合法流程下實施，需要作進一步考察。彼得森表示，無論如何，她希望新政策能夠幫到更多人，避免更多死亡。“從2019至2022，因芬太尼吸食過量的死亡人數從26宗暴增至209宗，翻了八倍。我們希望吸毒者能夠與能幫助他們的組織聯系上，獲得幫忙。”，縣長說。

此項政策的下一步決定尚未清楚。

縣健康協調員迪恩，解釋道：“目前的方向是研究這項政策對社會的影響，同時向大衆普及這項政策的正面作用。”

此政策一出便遭到反對，在群衆與市長的反對下，這項政策立即被暫停。市長惠勒稱這項政策：“極度擾民” 並說這項決定會增加毒品使用度。

惠勒市長說，他强烈反對此決定，且從未接過縣政府通知有關此事。他表示，這項決定只會鼓勵更多吸毒者來到波特蘭，完全不會有任何正面反應。他支持將資金投入治療計劃，但是提供毒品用具只會本末倒置。

市長甚至在推特等社交媒體上寫道：“我堅決反對派發毒品用具。在美國，每天都有190人因過度攝入芬太尼而死亡，這也是50嵗以下公民的首要死因。”

他呼籲大家一定要抵制此制度，千萬不要讓波特蘭市淪爲毒品地獄。波特蘭需要合理的戒毒治療方式，但不可放任——甚至鼓勵使用毒品。

而縣健康會卻對這番言論進行了反駁，會長稱：提供乾淨的毒品用具只會改善情況，並不會鼓勵人們使用毒品。已經在吸毒的會改善情況，而不吸毒的人，就算政府提供乾淨的用具，也不會因此開始吸毒。

會長還表示，儘管這項決定會讓許多人感到不適，爭議十足，但會拯救更多人，最終會改善這個城市。