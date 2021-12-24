麥縣波市宣布進入緊急狀態

( 本報綜述）天氣預測本地區在聖誕節過後的數天，將會進入嚴寒的天氣，麥魯瑪縣政府和波特蘭市政府均宣布進入緊急狀態，作好準備，特別是對無家者而言，開放更多的避寒中心。

根據國家氣象局預測，本地區最早在聖誕節那天就會下雪，氣溫將開始下降，下週天氣寒冷，氣溫將保持在零度或零度以下，下雪的可能性也增加。 濕重的積雪會壓斷樹枝及電纜，路面會結冰。 當局呼籲已計劃出遊或有戶外活動時，應先查看天氣和路面的安全情況。

麥縣縣長卡弗瑞表示，頒下緊急令將可這將使我們能夠擴大規劃和尋求額外資源，以應對可能持續到新年的寒流。 緊急狀態令有效期由12月24日至2022年1月3日。 波特蘭市惠勒市長也頒下緊急令，有效期由24日（週五）上午8時至12月31日，並隨時可因應情況和需要而延長。 麥魯瑪縣、波特蘭市和無家者服務聯合辦公室將從 12 月 25 日星期六下午 3 時開始開放避寒中心。

官員也呼籲民眾能彼此相助和照顧，市議員丹瑞安指，當見到家附近的無家者，可撥電211要求提供接送服務，將無家者送到避寒中心。 又或查探鄰居的長者或殘疾人士，幫助他們將屋外人行道的積雪鏟走，保持人行道暢通。 民眾亦可以到避寒中心輪班當義工。 又或到 211info.org/donations 上捐贈物資來挽救無家者的生命。

請訪問 multco.us/cold 獲取有關避寒中心位置和開放時間的最新信息。 任何尋求避寒中心的人都可以撥打 2-1-1 獲取有關信息並請求前往避寒中心的交通工具。 TriMet 將免費提供給需要前往避寒中心的人。

麥縣衛生官員維恩斯表示，本地政府正在努力將無家者送到溫暖的避寒中心，但仍會有些無家者未被察覺到，所以要求居民合作，見到仍在街頭的無家者，立即伸手協助。 維恩斯提到6個月前，本地區因熱浪來襲而死了100多人，這次希望提早準備並呼籲民眾合作，為無家者送暖，拯救他們的生命。

並請留意以下的訊息：

當在外見到似乎有危險的無家者，請撥打911;

當見到街上有人穿的衣服並不合適這天氣的，請撥打麥縣非緊急電話：503-823-3333

要幫助他人找避寒中心和交通接送，請撥打211

麥縣的應急管理人員和衛生官員亦呼籲民眾為嚴寒的天氣做好準備，並有以下建議：

提前準備最少兩星期的處方藥、食物、電筒和其他必需品。

查看你的鄰居：請敲門或打電話，告訴他們您要去商店，問您可否幫忙他們。

保持知情：查閱multco.us/cold 網頁，內有最新的避寒中心、義工機會以及有關如何照顧寵物以及從何處獲得幫助信息等。

另外，麥縣可持續發展辦公室一直在與公用事務公司和州公用事業委員會合作，向客戶保證，他們的電力和天然氣不會因未付款而被中斷。 這特別的安排一直持續到 2022 年 1 月 2 日。 如支付賬單有困難的客戶，可致電：

太平洋電力：1-800-221-7070

波特蘭通用電氣：1-800-542-8818

西北自然：1-800-422-4012

民眾可查閱 publicalerts.org/winter-weather的中文網頁，了解更多在寒冬天氣下保持安全的更多信息。