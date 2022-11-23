麥縣檢察官檢控輕度盜竊案不到一半



（本報綜述）新數據顯示，麥魯瑪縣地方檢察官施密特(Mike Schmidt)起訴的輕罪盜竊案件不到警方送交他辦公室的一半。

有不少店家表示，就是波特蘭市司法機構的不作為，縱容竊賊橫行無忌，很多時眼看著竊賊將貨物搬出店舖，為保安全，都只得任由他。因為知道報警也不用，賊人也不會受到法律制裁。

竊賊們也懂得這道理，變本加厲，令到市內店舖的盜竊頻密，賊人完全不擔心會被抓到，作為店主也無法可施。盜竊猖獗已導致一些商店關門或減少營業時間。

2022年至目前為止，麥魯瑪縣的檢察官只起訴了46%警察交來涉及商品價值不到1,000美元的盜竊案件。相比之下，卡加瑪士縣對相同罪行的起訴率為84%，華盛頓縣為93%。

數據顯示，麥魯瑪縣檢察官接到此類盜竊案件少於華盛頓縣。到2022 年至今為止，警方已將451起重罪和輕罪盜竊案件移交給麥魯瑪縣地方檢察官，而華盛頓縣則有1,666宗。

此外，數據顯示施密特起訴的二級和三級盜竊案件比他的前任少。 在 2019年前九個月，時任地方檢察官的羅德·安德希爾起訴了60% 的輕罪盜竊案件，而施密特的起訴率為46%。施密特表示：“我們只會起訴那些有證據的案件，這是首要的，也是我們的重點。”

施密特認為，除了起訴率外，還應考慮警方移交的案件數量、證據是否足夠。施密特解釋說，他的辦公室駁回的案件，通常是沒有他們需要的證據。他指的是錄影視頻，和防損員的報告。由於波特蘭警方缺乏資源來跟進盜竊調查，情況變得更加複雜。

像入店行竊這樣的侵犯財產罪，警方很少能破案，這意味著地方檢察官只有機會指控罪犯所犯的一小部分罪。

批評者抱怨說，施密特使波特蘭成為犯罪的樂園，他們可以在毋須擔心後果的情況下入店行竊。但施密特絕不同意這一觀點。“沒有任何政策禁止起訴這些案件，”施密特說。 “如果有我們需要的證據，我們就會啟動這些案件。”

零售商承認很多時都未有報警。他們什至表示，入店行竊如此嚴重，他們甚至懶得報警。因為目前檢控的系統已經崩潰。