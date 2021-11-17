麥縣有10%兒童已接種了疫苗 波特蘭學區延期決定是否強制疫苗

（本報綜述）由本州落實5至11兒童可接種新冠疫苗開始至今，全州已有18,800名兒童接種了首劑疫苗。這數字佔全州這年齡層人口的5.6%，在麥魯瑪縣則是10%。

州衛生局表示，肯定本州的兒童接種率將如預期的一樣。

州衛生局的流行病學家和健康顧問德貝斯博士表示，兒童的接種率是要視乎家長們有否時間為子女預約，而本州開打首11天時間就有18,800名兒童接種了疫苗，這不是一個小數目。

俄勒岡州獲分配的首批疫苗約有12萬劑，全被分發到診所和社區疫苗診所；加上額外被分到各藥房的4萬劑。

政府期望盡快達到80%兒童人口接種疫苗。德貝斯博士指能否做到，目前仍是言之過早：一是疫苗剛剛面世，另外是人們將忙於接下來的節日假期。但預計接種數字會繼續上升然後趨於平穩。

另外，本州最大的波特蘭學區周二晚的校董會議中決定將強制12歲及以上學生接種疫苗的法案延遲6個月才投票，理由是希望聽取更多的意見。在會議中有學生會的代表表示，學生都極之希望馬上就能接種疫苗，因為他們期望學校有一個安全的學習環境，並指出要6個月後才再考慮，恐怕已太遲了。但會上有家長不認同這名學生會代表的說法，認為不應強制學生打針。