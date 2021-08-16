麥縣提醒開學前家長要為子女接種防疫針 舉辦兩場開學前疫苗接種活動

（本報綜述）現距離學生9月開課，回校上課日期只有數星期時間，麥魯瑪縣由下星期舉辦兩場疫苗接種免費活動，幫助學生接種上學前所需的各種防疫針，其中包括為12歲及以上學生的新冠疫苗。

上學年因疫情，學生留家採用遠程學習下，令到麥縣有多達1,500名學生沒有接種所需的疫苗，縣衛生局為了幫助學生趕上這健康的要求，並讓更多學生接種新冠疫苗，將提供兩場的疫苗接種活動：

18日，上午9時至下午4時，在東南區：122街的Fabric Depot（700 SE122nd Ave.)

24日，上午9時至下午4時，在北區：Arbor Lodge (7440 N Denver Ave)

這兩場活動，更可幫助父母和學生們了解最新的學校免疫接種情況，同時為鼓勵更多學生接種新冠疫苗，縣政府更向接種新冠者派發禮品卡。凡足12歲的學生就可接種新冠疫苗，但15歲以下學生必須由父母或監護人陪同。現場將有獎品和食物供應。

學生健康中心的現場醫療主任凱蒂說：“我們希望父母知道，如果他們的孩子未有接種所需的防疫針，我們會幫助他們。及時了解兒童時期的防疫比以往任何時候都來得重要，以確保所有孩子在9 月份返回學校時都健康並準備好學習。”

如有學校或衛生部發出的豁免打針信，請帶同前來；並帶上孩子的疫苗記錄和保險卡（如有的話）。無需預約，但建議預約，可致電503-988-5558 預約時間。

至於未能在這兩天到場的學生，他們可到任何一家麥縣的學生健康中心或社區診所接種所需的疫苗。