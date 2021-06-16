麥縣圖書館夏季閱讀正式開始

（本報訊）麥魯瑪縣圖書館每逢夏天暑期時間均會舉辦夏季閱讀活動，今年也不例外，並由6月16日起正式開始，參加的人士可親身到圖書館領取遊戲紙卡或在線上報名。

閱讀可以讓您的世界變得豐富多彩！參加夏季閱讀活動，探索科學和藝術的世界。

為了鼓勵大家養成閱讀的習慣，圖書館都會給予在8月31日前完成閱讀計劃的人士一些獎勵，並且無論是嬰兒、幼童、青少年、甚至是成年人都可以參加。

參加閱讀計劃的人士，只要在6 月16 日– 8 月31日期間，每天閱讀、聽故事、或進行遊戲卡所描述的任何有趣活動之後，就可在遊戲卡上標注一個記號。標記了15天的記號後（不要求連續），就可到圖書館領取獎品。如果您是以紙卡方式玩遊戲，請填好第一階段的卡，並攜帶此卡前往圖書館領取獎品。

當您閱讀滿45 天數即完成遊戲！7月 30日起，(如果您是用遊戲紙卡標記，請帶最後階段的卡)就可到圖書館領取T恤（送完即止)。並可參加相應年齡段的大抽獎。獎品領取截止日期為2021 年8 月31日。夏季閱讀活動禮品是由圖書館基金會贊助。

圖書館還為孩子們和所有參與的家庭準備了豐富的節目，包括趣味互動的虛擬表演、講故事、美工活動等。詳情請到麥縣圖書館網頁查閱更詳盡的資料，www.multcolib.org。