麥縣做足準備應對周四開始的第二波熱浪

（本報綜述）國家氣象局宣佈，大波特蘭地區由今個周四（29日）至周六（31日）將經歷今年的第二波熱浪，氣溫可能高達華氏100度。緊急應變局周三舉行新聞會，講解保護民眾的措施。

有鑑於上次本州經歷世紀熱浪，出現116度高溫，結果有超過100人熱死，政府對周末可能出現的100度高溫，嚴陣以待，免得重蹈覆轍。

雖然今次氣溫遠不及上次的高，但波特蘭市已由周四開始至周六將發出高溫警告，麥縣政府更表示，已準備好。

麥縣緊急應變局主任克里斯·沃斯表示，今次主要的計劃是增加更多的避熱中心，地點將更接近社區和鄰近巴士站，方便就近的居民隨時進場。有更多圖書館亦會延長開放時間。有需要到避熱中心的民眾可撥電211，要求交通安排，這項服務在高溫警告期間是24小時開放的。

在6月連續數天的高溫下，露宿者聯合辦公室共派送了超過65,000枝瓶裝水，今次他們亦會同樣向全城露宿者派水。他們又呼籲民眾互相守望，期間多留意隔鄰的獨居長者。

避熱中心：7月 29日至30 日中午至晚上9 點開放

．Multnomah County East Building（600 NE 8th Street,Gresham）

．Sunrise Center (18901 E Burnside St, Portland）

波特蘭社區中心：7月 29日至30 日中午至晚上9 點開放

．The Portland Building (1120 SW 5th St., Portland）

．Matt Dishman社區中心（77 NE Knott St., Portland）

．Charles Jordan社區中心（9009 North Foss Ave., Portland）