麥縣下口罩令　違規者高罰款＄1,000 13日起強制民眾室內戴口罩 周五至周日有3,229人確診



（本報綜述）麥魯瑪縣縣長卡弗瑞在周一宣佈，由8月13日起，所有5歲及以上人士，不論已接種疫苗與否，到室內公眾場所，必定要戴口罩。如兩歲起小孩能忍受的，家長們亦應讓他們戴上口罩。違規者最高罰款＄1,000。

縣長在新聞發報會上表示，今天縣政府採取強制戴口罩的行動，將達到普遍民眾所預期的，並減少在室內公眾場所出現的混亂。卡弗瑞縣長指，今次的命令顯示出縣領導人的決心，要保持醫院、企業和學校開放的決心。新的命令不適用於正在餐館酒吧內吃喝的顧客，私人商企可自訂額外的防疫安全措施。

卡弗瑞縣長說：除了在室內戴口罩外，最有效保護自己和別人的方式是接種疫苗。

縣衛生局的維恩斯博士指出傳染力極高的Delta 變種病毒已改變了目前的「遊戲方式」，疫苗雖不能阻止病毒的傳染，但卻能有效地防止重症的出現，而今次的命令將能換來時間，讓更多民眾早日接種疫苗，得到保護。方法是要利用手上的工具來減慢病毒的傳播，而目前有的工具就是口罩和疫苗。

來自俄勒岡醫科大學的愛德華茲醫生提到，在戴口罩，在戶外聚會及保持社交距離這三項守則中，民眾應緊守最少兩項。她說：“俄勒岡州早前能成功地阻止了疫情的大流行，今次非常抱歉再要求大家再次這樣做，而我們確實必須這樣做，如果我們今天什麼都不做，就會有更多人因此而死去。 ”

今次的口罩令有效期可能到明年一月，衛生官員指出，由於目前確診激增，而疫苗接種率卻下降，所以不得已要採取行動。如果接種率到今秋能大大提高的話，縣政府可能在一月前放寬口罩令，但如出現更多的變種或其它令人擔心的情況，則口罩令會延長。

據美聯社週末報導，美國現在平均每天新增 100,000 宗新冠確診病例，高於 6 月下旬的每天約 11,000 例。麥魯瑪縣的病例數在同一時期亦有所增加，在過去四個星期裡，麥縣平均每周有 546 例新病例，高於 6 月最後一周的 136 例。

上星期，俄勒岡州衛生局的一份報告稱，本州 7 月的 12,514 例病例中有 19% 是突破性病例，這是指完全接種疫苗的人確診。官員指7月的4,196宗突破性病例，與全州230萬完全接種了疫苗的州民對比，還只是一個極少的數目。

最新的數字顯示，本州需入院的確診病例中，有超過90%都是未有接種疫苗的；至於在突破性病例中，只有7%需入院治療，而死亡率則只有1%。

一份來自CDC的報告指，涉及減低住院風險方面，輝瑞和莫特納疫苗的保護率有91-96%，而強生疫苗亦有84-85%。

本州由周五（6日）至周日（8日）的新增確診3,229宗，14人死亡。有最多新增確診的：Lane 縣624宗，麥魯瑪縣538宗，Douglas縣 278宗，卡加瑪士縣254宗。今天的住院人數有575人，其中有148人需入住監護病床。