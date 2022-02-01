麥當勞與時尚先驅Humberto Leon以豐富的想像力

麥當勞與時尚先驅Humberto Leon以豐富的想像

讓粉絲通過元宇宙體驗不一樣的農曆新春

金色拱門首度推出跨媒體合作的「麥當勞十二生肖名人堂：Humberto Leon 2022農曆新春獻禮」除了在精選餐廳發送紅包，還在全國播出特製電視廣告

麥當勞以創新手法高雅格調慶祝農曆新春，特別與時尚潮牌Opening Ceremony創辦人之一Humberto Leon攜手，共同創作出獨一無二的十二生肖動物設計組合。以虎年為主，強調老虎勇敢無畏的性格，這場名為「麥當勞十二生肖名人堂：Humberto Leon 2022農曆新春獻禮」的體驗讓粉絲通過元宇宙沉浸其中，同時享受互動樂趣。身為華裔秘魯美國人的Leon，他的創作絕大部分來自跨文化的身份認同和發揚並符合自身多元背景的熱情，為觀眾提供創意滿滿的視覺饗宴。

「農曆新春不僅是家人親友團聚的時刻，也是亞裔美國人與我們第二家鄉的各個社區分享文化傳統的最佳時機，」Ｌｅｏｎ表示。「與麥當勞合作對我而言意義重大，因為麥當勞向來以尊重並推崇多元文化著稱，我因此能夠找到自己在這個品牌甚至全世界的定位。用強調亞裔社區創新與活力的方式與麥當勞攜手歡慶農曆新春，讓我能夠驕傲的表達我的身份認同，和各種塑造我的影響力，相信必能觸動許多有類似經歷的粉絲。」

體驗十二生肖名人堂

麥當勞在全美首創，將粉絲送到從來沒有到過的地方來慶祝農曆新春。從今天起至2月15日止，粉絲可以進入栩栩如生的虛擬實境社交平台AltspaceVR 和 Spatial ，體驗麥當勞展示Leon作品的精美藝廊。粉絲進入虛擬實境中後，可根據您的出生年份和所屬生肖從Leon的十二生肖中選擇，得知自己在未來一年的運勢。風水大師兼廣受歡迎的内容創作者 Cliff Tan的室内設計大顯身手，維持該空間的能量均衡，賦予粉絲安寧祥和的感受。這項展出也可通過行動裝置和桌上型裝置使用，http://xn--mcdhallofzodiacs-vw4zn4cw90b7d174xglg3z6aio1fp7xblmp8o0ew9b.com/。麥當勞集思廣益，與多元文化廣告公司IW Group合作，這場展出方能完美呈現。

「我們以無比興奮的心情和意義非凡的方式與粉絲互動，捕捉虎年的氣氛，通過藝術强調虎年帶來的勇敢、堅强、和信心，同時加入數碼體驗，在粉絲喜歡的空間與他們見面，」麥當勞文化接觸資深總監Elizabeth Campbell表示。「請出利用周遭世界為創作靈感，並感動他人的先驅Humberto Leon，將麥當勞提升到更高的境界。能夠通過他的藝術表達來慶祝農曆新春，我們深以爲榮，同時希望粉絲與我們歡喜共享這場既酷到不行又歡欣喜慶的體驗。」

推崇農曆新春傳統

麥當勞與Leon這場跨媒體的携手合作還包括了製作以凸顯設計師最愛的春節傳統爲主題的電視廣告，同時彰顯出他的多元文化身份認同。這支可以點擊此處收看的廣告將在今天以英語、中文、韓語、和越南語在亞洲新聞頻道播放。

今年的農曆新春慶祝活動延續了麥當勞歷史悠久，包括歡慶意義重大的文化節慶在内，對亞裔社區的承諾。這些慶祝活動包括去年與全球首屈一指的亞洲藝術家聯盟合作的農曆新春慶典、88rising和在2020年舊金山農曆新春慶典中發放傳統紅包。金色拱門承諾普及教育機會，不但對所服務的社區提供餐飲，同時扶植其成長。通過例如McDonald’s APA Next平台等為有財務需求的亞洲和太平洋島民學生提供年度獎學金，以及與自我療愈應用程式Shine合作等計劃，麥當勞無論在校内校外都全力支援學生。

美國麥當勞（McDonald’s USA）簡介

McDonald’s USA, LLC,（美國麥當勞）以高質量食材多樣化菜單每天服務數以百萬計的顧客。麥當勞位於美國的大約1萬3500家餐廳中百分之95由業主獨立擁有和經營。欲知詳情，http://xn--www-0v1ej90ooqza.mcdonalds.com/，或通過推特追踪我們 Twitter @McDonalds，https://xn--www-9u3e319ax7ib0imj6c0ldht7e.facebook.com/mcdonalds。