高雄龍舟蘭蘇園試水 端午節活動豐富多彩 蘭蘇園為入場「龍舟之夜」讀者提供優惠

（本報記者俄廣才攝影報導）一條由波特蘭高雄姊妹市協會提供的，色彩亮麗、製作精美、序號為3的傳統龍舟，於6月5日（星期一）在風景如畫的蘭蘇園湖面下水。該龍舟產自台灣高雄，長40英尺、重約1300磅。自6月6日起至7月5日一個月的時間內在蘭蘇園展出。

這個令人關注的展示活動，是蘭蘇園與波特蘭高雄姊妹市協會合作，於龍舟節、端午節期間所舉辦的系列活動中的一大亮點。

據蘭蘇園文化與社區總監Venus Sun（孫韻芝）女士介紹，該園將於6月15日至18日；6月22日至25日，每晚7時30分至9時30分如期舉辦包括舞龍表演、美食攤位，以及來自社區的藝術展示、藝術互動等，具有中國特色的「龍舟之夜」遊園活動。一組來自中國高六英呎的「鯉魚躍龍門」彩燈也將首次亮相，園內裝飾的許多五色彩燈光也會倒映於水面，讓遊客們體驗中國豐富多彩的傳統文化藝術與節日氣氛。

Venus Sun認為，展示端午節傳統文化最好的方式就是將真實的龍舟帶入活動現場，盡可能讓遊客近距離感受中國傳統龍舟文化，了解端午節的歷史內涵與屈原的故事。園內懸掛五色彩燈，就是寓含中國民間人們於端午節期間佩戴五彩絲線的傳統習俗。

波特蘭高雄姊妹市協會主席陳紀昭表示，除受疫情影響之外，波特蘭玫瑰節龍舟競賽已經舉辦了33屆。很高興首次與蘭蘇園合作，通過具體的龍舟展示，更直觀地向遊客們介紹這一具有悠久歷史的端午節以及龍舟文化。

據了解，2023「龍舟之夜」活動需要單獨購票入園。門票授權銷售地點為蘭蘇花園官方網站：www.lansugarden.org/DragonBoat，以及蘭蘇花園的實體店公共營業時間的售票亭。

為答謝波特蘭新聞讀者們的支持，蘭蘇園特別推出優惠票價。使用代碼：PCTD購買任何一天「龍舟之夜」活動的門票，將獲10%的價格優惠，歡迎各界僑胞積極參與。

欲了解更多信息以安排好您的訪問，請聯繫蘭蘇園文化與社區總監Venus Sun，電郵： *protected email* ；聯絡電話：850-556-3810。票務查詢，請發送電子郵件至： *protected email* 。

霍夫曼建築公司（Hoffman Construction Company）為龍舟的運輸與吊裝提供了贊助。