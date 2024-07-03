高溫預警！波特蘭本週末氣溫可能達到100度

(本報訊)國家氣象局發布危險高溫預警，從7月4日獨立日假期開始，夏季最強熱浪的來襲，波特蘭本週末極大可能會經歷三位數的高溫。

國家氣象局波特蘭辦公室表示，預計從7月4日星期四開始，波特蘭的氣溫很可能會上升至100度（37.8攝氏度）以上。國家氣象局的氣象學家表示，從7月5日星期五到星期天，氣溫超過110度（43.3攝氏度）的可能性為25%。

「無論高溫是接近100度、105度還是110度，對於長時間在戶外的人來說，都會足以導致中暑或熱衰竭，」國家氣象局寫道，「對於那些沒有空調的人來說，室內也會變得非常熱。

此輪高溫讓人回想起2021年的極端高溫天氣，導致波特蘭都市區72人死亡，當時氣溫達到了116度。極端高溫對任何人都是致命的，無論是無家可歸者還是戶外工作者。

此外，本週末的熱浪正在加劇南俄勒岡州的野火情況。國家氣象局預測，本週五和週六梅德福(Medford)的高溫可能達到111度，格蘭茨帕斯(Grants Pass)則可能達到108度。

波特蘭電力公司(PGE)7月3日表示。為了應對本週末預計的夏季高溫，鼓勵客戶在電力需求特別高的時期安全地減少用電量，以保護電力系統過載。

夏季用電高峰通常在下午 3 點至 9 點之間。在此期間，PGE 鼓勵住宅客戶在安全允許的情況下採取以下行動：

如果使用空調，請盡量使用恆溫功能，避免過度用電。 將恆溫器調高幾度有助於降低功耗。

3.如果室外溫度達到舒適的程度，請考慮在晚上關閉空調並打開窗戶（確保安全的前提下）以利用室外空氣降溫。

4.僅當您在家時才打開空調，並將白天溫度保持在最高舒適水平。

5.避免在早晚用電高峰時段使用烤箱、洗碗機、洗衣機等大型電器。

6.如果您在家中為電動車充電且沒有加入PGE的智慧充電計劃，請考慮將您的汽車設定為在非高峰時段充電。

7.不使用時關閉所有不必要的電氣設備，例如家庭娛樂系統、電腦、影印機和燈。

PGE鼓勵商業和工業客戶減少用電量。

9.考慮食品安全—用塑膠袋冷凍水來製作額外的冰塊，這樣您就可以在需要時冷藏食物。