高溫襲擊下　被熱死人數已增至116

（本報綜述）上周連續3天的超高溫天氣下，俄勒岡州共熱死了116人，其中有70人是在麥魯瑪縣，這是在周三（7月7日）公佈的最新數字，估計死亡人數仍在增加，布朗州長指，這數字絕對是不能接受的；而麥魯瑪縣則立即檢討今次大規模死亡事件中，政府的應對能力。

布朗州長在接受CBS電視台訪問時表示，“在過去多年，我們一直為氣候改變作好準備，今次史無前例的連續3天的超高溫天氣，看到有這樣多州民因此而喪命，實在是可怕。”，並指出“我們的有色人種社區和低收入家庭受到了不成比例的影響。”

她呼籲增加聯邦資源來解決這個問題，包括提供更多的消防設備和增加對國民警衛隊成員的培訓。州長表示，一向不會協助無證家庭的FEMA [聯邦緊急事務管理局]，她要確保他們要改變這原則。上次勞動節在俄勒岡州南部的山火中，失去家園的家庭中，有數百個是無證移民家庭，FEMA沒有向這些家庭提供援助。州長補充道：“這是絕對不能接受的。 這些家庭是我們社區的一部分。 它們是我們文化的核心和靈魂，也是我們經濟的支柱。他們應該得到幫助，他們需要幫助。”

今次的熱浪，早就預測到，州長、麥縣縣長和波特蘭市長早早已呼籲民眾要到避熱中心去。有媒體指，在這極端天氣已是現今世代的常態，今次州政府和波特蘭市政府似乎是準備不足，包括準備工作不足和與公眾的溝通不足。

由俄勒岡人報所造的一份調查，有以下發現：

－有數以百計的來電者在無法與211求助熱線的員工取得聯繫而要放棄求助，這使生病的民眾被困在高溫中或被迫撥打911，這突如期來的大量求助個案，令到整個醫療系統不堪重負。同時，因為官僚主義和技術失誤，211求助系統要到熱浪第二天的下午才正式在麥魯瑪縣或全州全面運作。

－州和市政府的領導層在提醒公眾有關即將到來的熱浪時，他們並未有明確地指出，今次的高溫將嚴重危害到生命。而布朗州長、惠勒市長、和麥魯瑪縣縣長卡弗瑞並沒有統一的舉行新聞發布會，同聲警告全州人口最多的地區要注意今次的熱浪，州政府的不干涉態度造就波特蘭市出現全州最多人熱死的悲劇。

－麥魯瑪縣衛生官員雖然發出了明確的警報，告訴居民高溫可能會危及生命。而麥縣衛生局卻一直未有公佈被熱死的人數資料，直至周三天氣轉涼後才公佈，這就錯過了在最高溫來臨前向公眾嚴明高溫是會致命的機會。

－在為極端高溫事件做好準備方面，俄勒岡州的應急計劃人員的手法實在落後。州政府完全沒有一個應對極端高溫的計劃，只將其視為其他重大天氣事件一樣。而事實是，政府就在去年已完成了一項單獨的風險評估，承認在氣候變化中，熱災害是有迫在眉睫的可能性。

普林斯頓大學教授兼氣候科學家奧本海默花了數十年時間研究高溫事件，他表示，政府對極端高溫的反應，應該與對即將到來的颶風預測一樣的嚴陣以待。他說，為了挽救生命，政府必須認真對待極端高溫；同樣重要的是，向居民清楚地解釋在長期三位數的天氣下，在沒有空調的情況下呆在室內的致命風險。尤其是在俄勒岡州，因為這裡典型的溫帶氣候、缺乏空調，極端的高溫使許多居民容易受到傷害。

奧本海默說：“死亡通常是……政府失敗的結果”，並強調了有關高溫事件的強烈官方警告的重要性。“政府完全太被動了。”

在今次被熱死的百多人中，近70%都是發生在麥魯瑪縣的，官員表示，很多死亡人士都是被發現死在自己家中，通常是沒有風扇和沒有空調的。他們亦斷定最少有40人是死於體溫過高，最多死亡個案發生在97266郵編區，而這一區是完全沒有避熱中心的，死者的平均年齡為68歲，州的長者服務委員會認為這數字對政府來說絕對是一個警號。

麥魯瑪縣縣長卡弗瑞表示，保護生命是政府首要的工作，為了防止同樣的情況出現，縣政府已作出全面檢討，對高溫事件的應對策略和程序進行改善。

而最受爭議的是211求助熱線，他們像是在毫無準備下運作，例如有民眾在按下所有其它服務後，電話傳來的訊息竟是該辦公室已關門；很多欲要求交通接送到避熱中心的求助電話也接不通，在周六只有80人能透過211獲此服務。估計有超過750個求助電話因無人接聽或錯誤訊息而被迫放棄求助。直至周日下午，211服務才恢復正常，在周日和周一，單是查詢避熱中心的電話每天已有300至500個。

原來在俄勒岡州一份自然災害緩解戰略中的目標之一，是讓俄勒岡州衛生局確定哪些社區最容易受到極端高溫事件影響，而目標是在2023年前完成。似乎州政府在這方面的步伐要加快。

根據官員的報告，在這幾個高溫日子內，他們為老年人和殘疾人提供了66,000支水，32,000電解飲包，14,000條冷毛巾，8,000包太陽油，5,000個噴霧瓶、5,000個可再補充的飲料瓶、4,500個衛生用品包和160 個風扇。