高收入人士放棄買屋改租屋 波特蘭富裕租客增長強勁  

（本報綜述）近幾年，有越來越多富裕的美國人選擇租房而不購買屬於自己的房屋。這情況在波特蘭市的高收入階層更是日趨普遍。

網上租盤公司RentCafe近期使用綜合公用數據系列中的數據來確定富裕租戶趨勢如何影響市場，結果顯示，2015年至2020年間，年收入超過15萬美元的租客人數增長了82%。

中等收入租房者的數量也在這段時間內增長，但沒有高收入租客群增長的高。唯一下降的租戶群是年收入低於50,000元的，下降了11.2%。

RentCafe說：“有4300萬家庭住在公寓裡，這是半個世紀以來的最高水平，即使是那些有能力買房的高收入人士，他們更願意租房。”RentCafe更指出，目前美國有260萬高收入人士選擇租房居住，當中更出現了新一族的有錢人：百萬富翁租客。

根據RentCafe的說法，“百萬富翁租客”多是擔任管理職位的千禧代。該平台更斷言，由於最近房價飆升，這一人群可能會選擇租房而不買。

2022年底本地有關房地產的數據顯示，經過幾年的激烈競爭，房地產市場終於放緩。但即是如此，波特蘭的購房成本對於許多居民來說已經變得無法承受。

事實上，RentCafe表示，波特蘭是美國第三大富裕租客增長最快的城市。西雅圖和邁阿密分別位居前兩名。

數據顯示，玫瑰城的高收入租房家庭從2015年到2020年增長了148%，而房價上漲了49%。