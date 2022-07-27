驚！Antifa夏令營 ——教導兒童憎恨警察和無政府狀態

（本報綜述 王星編譯）一個名為「萌芽玫瑰」的反法西斯組織，於7月25日在波特蘭開辦名為反法西斯社會正義兒童夏令營。該夏令營旨在教導兒童對抗警察，傳授無政府狀態活動，類似於2020年的暴力騷亂。

萌芽玫瑰夏令營是黑玫瑰無政府主義者聯合會項目的一部分，面向四年級至八年級學生舉辦為期兩周的營地。無政府主義社會正義夏令營的目標是培養「自由、安全和賦權的空間，讓年輕人學習、表達自己並批判性地參與影響他們的社會正義問題」。

年輕的營員們將從一本名為《波特蘭人的催淚瓦斯》（Tear Gas for Portlanders）的書中學習，該書強調了「互助」的重要性，並教導如何憎恨和廢除警察，如何應對警察在集會人群中施放催淚瓦斯，如何在同伴被警察逮捕後籌資繳納保釋金。

10到14歲的孩子們還通過觀看名為「了解白人至上（以及如何擊敗它）」的動畫視頻進行反思。據TikTok的Libs報道，該視頻顯示「殖民者」從一艘船上向站在海灘上的BIPOC孩子們發射炮彈。

此外，據《每日公民》報道，「萌芽玫瑰」也在營中向兒童教授反警察和政府口號，他們可以在示威期間使用這些口號。

電台主持人阿里霍夫曼在向《福克斯新聞》介紹這一活動時說，孩子們在學唱一首歌，其中歌詞包括「國家是我們的壓迫者，政府則是強姦犯……警察和邊界，我們不需要它們。」阿里霍夫曼還指出該夏令營使用與「黑人的命也是命」的課程，例如用「馬克思主義活動」代替「馬丁·路德·金運動」。

阿里霍夫曼直接指出，這就是一個訓練小小激進主義者的夏令營！