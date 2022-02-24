驚見「停止生小孩」大型廣告牌 誰是的幕後黑手呢？

（本報綜述）波特蘭市有被指是一個「怪異」的城市，本市甚至有一個口號：讓波特蘭保持它的怪異（Keep Portland Weird）。近期有人發現在公路旁有兩個大型廣告牌，宣傳的句語竟是「停止生小孩」！媒體指，雖然波特蘭市對不同的信息都能包容，但這個叫人不要生小孩的呼籲，也令大家好奇，這個不尋常的廣告究竟這是誰發的呢？是否惡作劇呢？

這兩個廣告牌，分別在1月 3日出現在205公路近東北Killingsworth街及1月 12日出現在Division 106街，按廣告牌，這是由一個名為“停止生孩子”的組織支所付的。該組織的第三個大型廣告牌最近出現在5號公路近西林，上面寫上“很多人希望他們從未出生。”

這個組織的女發言人里德爾表示，她們於2021 年3月前幾個月在波特蘭非正式地開始，並將自己定位為“集體解放運動”。它的網站清楚地表明：該組織是“antinatalist”，這意味著它反對所有人類生殖。

里德爾說，能將這廣告成功上架是經過一個漫長的過程的，而廣告費則由一位匿名者捐贈。

里德爾拒絕透露「停止生小孩」的創始人全名，稱她只知道他是“迪茨”（Dietz）。但根據州記錄，「停止生小孩」是由波特蘭一名攝影師克戈德伯格於2021 年1月成立的，他的中間名字就是迪茨。里德爾說，該組織的網站上所有內容都是由迪茨執筆，其中大部分是關於反生育主義的信息。該網站列出了無數反對生育主義者的理由，包括“出生缺陷”、“生活受苦”和“已經有足夠的人”。

根據俄勒岡州經濟分析辦公室的數據，本州的出生率已經很低，在全國排名第40。州數據顯示，在2020 年，死亡人數更首次超過出生人數。

「停止生小孩」將antinatalism定義為“一種反對人類生殖的哲學和倫理立場”，並表示antinatalism認為人類生殖是“一種不可逆轉的、不必要的、不可辯護的和持久的傷害形式，無論生活中的環境、情況或意識如何。”

該組織表示，它希望激發和激發對生殖選擇的批判性思考，並且反對強迫個人以任何一種方式做任何事情。