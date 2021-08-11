驚人！新增病例2,329宗 住院635人 周三Division 街PCC設疫苗診所
（本報訊）在俄勒岡州衛生局今天公佈有關新冠疫情的報告中顯示，星期一（9日）的單日新增確診病例狂升至2,329宗，另有9人死亡；連同這數字，本州累計有232,436宗新冠確診病例，有2,912人死於這病。
備受關注的入院人數，今天有635人住院，比昨天多出60人，是疫情以來的最高紀錄。這數字已超越了去年11月高峰期的數字。衛生局稱，對未曾接種疫苗的人士來說，這絕對是一個警號。需入住監護病床的有164人，比昨天多了16人。
有最多新增確診病例的是：馬里恩縣313人，Jackson 縣267人，麥魯瑪縣141人，卡加瑪士縣145人，華盛頓縣128人。
另外，明天（11日）波特蘭社區學院（PCC）Division 街校舍內設疫苗診所，方便東南區人士，歡迎所有12歲及以上未接種疫苗的人士到場打針，時間由下午2時到6時，現場提供的是輝瑞疫苗。無需預約，不查身份，無需保險。
為了鼓勵更多人打疫苗，到場打第一劑的可獲100元禮品卡，然後在9月1日在同樣地點打第二劑的可再拿50元禮品卡。如果帶朋友或家人前來打疫苗的人士亦可獲得50元禮品卡。