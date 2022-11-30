驚人！俄勒岡州去年被盜車輛達2萬餘

（本報綜述 王星編譯）根據國家保險犯罪局（NICB）近日發布的一份報告稱，2021年俄勒岡州有超過20,000 輛汽車被盜。

報告顯示，美國許多地區的汽車盜竊案持續飆升，俄勒岡州和華盛頓州躋身汽車盜竊率最高的10個州之列。俄勒岡州以每10萬人有471.16宗盜竊率排名第五，華盛頓以每10萬人461.91 宗盜竊率排名第六。

2021年俄勒岡州汽車盜竊率比2020年上升了22% 以上，而華盛頓的則上升了25%以上。根據NICB的數據，本州在2021年共有20,006輛汽車被盜。

西北保險委員會主席布賴恩(Kevin Brine)在談到俄勒岡州時說，「坦率地說，俄勒岡州汽車盜竊案的增長是驚人的。」 「當這種犯罪發生時，車主感受到的震驚和沮喪，以及他們面臨的代價和麻煩，都是真實存在的。」

該報告還列出了美國盜竊率最高的大都市地區。波特蘭

溫哥華

希爾斯伯勒地區的盜竊率排名第五，每10 萬人就有680.2 宗。

一份新報告顯示，2022年上半年，美國有近50萬輛汽車被盜。這些盜竊造成了估計價值45億美元的車輛損失。

NICB提醒車主確保他們的汽車保險政策是最新的，同時關上車窗、鎖上車門及拿走車匙，並且將車輛停在車庫或車道上以及較光的地方，避免遭受竊賊光顧。另外，考慮安裝動作感應安全燈，這些燈

偷車賊也有阻嚇作用。

NICB表示，如果車輛被盜，車主應立即致電執法部門和保險公司。數據顯示，這可以增加追回汽車的機率。