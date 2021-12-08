騙徒新手法 冒陪審團名義索錢

（本報綜述）俄勒岡州司法部（OJD） 發出警告，有詐騙者通過欺詐性電話、電子郵件和短信威脅人們“未能履行陪審義務”，將面臨罰款、起訴或監禁。

官員表示，當事主回覆這個似是從政府發出的訊息時，會被迫提供銀行帳號、信用卡號、出生日期或社會安全號碼等機密信息。官員警告說，提供這些信息可能會導致身份盜用和欺詐。

根據OJD 的說法，州和聯邦法院不會要求民眾通過電話、電子郵件或短信提供這些個人數據。 但是，您可能會收到陪審團通知和短信提醒，但絕不會索要個人信息、進行威脅或索要金錢。

如果您收到此類與陪審團相關的電話、電子郵件或短信，即使它們看起來真的像是來自法庭或警察，您也絕不應提供任何信息或付款，並且更不應該直接回复文本或電子郵件，點擊裡面的鏈接或打開任何附件。OJD表示，詐騙者可以創建看似來自官方來源的信息。

官員們建議在聯繫法庭以核實或報告聯繫人之前，先嘗試獲取來電者的姓名和電話號碼。 對於州法院，OJD表示，接到此類電話的人應立即將電話或聯繫方式報告給當地巡迴法院陪審團協調員。

您可以在https://ord.uscourts.gov/jurors找到有關陪審員職責和可能的詐騙的信息。

如果您已經收到這些電話、電子郵件或短信之一併提供了個人信息，您應該仔細監控賬戶和信用報告。如發現有任何未經授權的信用卡或銀行過數，請立即向當地警方和聯邦貿易委員會(FTC) 報告。您可致電877-438-4338或點擊https://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0014-identity-theft完成報告。