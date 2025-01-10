駐西雅圖台北經文處赴波特蘭與本地社團新年團拜

（本報訊）每年，駐西雅圖台北經濟文化辦事處均會在元旦日後到訪波特蘭，與本地華人社團進行團拜，互送新年祝福，並舉行簡單的升旗儀式。。今年的的團拜於2025年1月2日中午在波特蘭華埠中華會館大堂內舉行，多個本地僑團出席。

駐西雅圖台北經文處處長甄國清和新上任的西雅圖僑教中心主任王偉讚特地從西雅圖驅車前來參加此次活動。甄國清處長在活動開始前，特別歡迎各僑團代表的到來，並感謝大家長期以來對經文處及臺灣事務的支持。

中華會館主席李汝堯在致歡迎詞時表示每年舉行的新年團拜活動已成為本地僑社的傳統，是新年伊始促進聯繫、加強溝通的重要契機。他先是介紹了根據中華會館章程所列的本地13個傳統僑社，又回顧了傳統僑社的發展歷史，回顧了早在20世紀初，這些僑團如何攜手合作，抵禦對華人社區的不公平對待，為保護華人權益發揮了關鍵作用。他指出，這段歷史充分體現了團結的力量，值得後輩傳承與敬仰。

李汝堯主席強調，每年的團拜活動不僅是對前人努力的紀念，也提醒我們持續團結的重要性。他期盼本地僑社能在未來繼續合作，為華人社區帶來更多發展機遇。他也呼籲各界向中華會館下任主席廖懷澤提供支持，讓中華會館能繼續致力於在波特蘭地區傳承與推廣中華文化、促進公民參與及倡導社會正義等目標。

甄國清處長在講話時首先向大家送上新年祝福，並回顧了2024年臺灣取得的多項成就。他提到，臺灣在奧運、世界棒球等都獲得顯著成績，並指出臺灣是美西北區的第六大貿易夥伴，貿易總額已達72億美元，支持了本地區超過35萬個職位。他展望2025年，希望兩地能深化合作，共創更多發展機遇。王偉讚主任則代表僑務委員會感謝僑胞的一貫支持，並期待未來有更多合作。

出席活動的僑社包括合勝堂、秉公堂、協勝堂、至孝篤親公所、龍岡公所、溯源公所、李氏公所、黃氏公所、粵聲社、同源會、工程師學會、波特蘭國雄姊妹市會、臺灣鄉友會及俄勒岡臺灣工商會等。活動中，甄國清處長和王偉讚主任分別向各僑社代表派發紅包或禮品，為現場增添喜慶氣氛。此外，台灣海外青年文化大使(FASCA)學員也帶來了精彩的表演助興。

會後，西雅圖台北經文處邀請與會代表共赴華埠金馬酒樓享用午餐。整場活動在祥和喜慶的氛圍中圓滿落幕。