馬斯克到訪波特蘭參觀Intel晶片廠

（本報綜述）特斯拉與SpaceX執行長伊隆·馬斯克上週悄悄到訪波特蘭地區，參觀位於俄勒岡希爾斯伯勒（Hillsboro）的Intel晶片工廠。消息曝光後，引發外界對Intel、SpaceX與Tesla未來合作的關注。

馬斯克週五在社群平台X發文表示，很榮幸本週參觀了Intel在俄勒岡的先進晶片製造廠，並稱期待與SpaceX和Tesla展開「偉大合作」。之後，他又發布一張與Intel執行長在希爾斯伯勒園區的合照。

這次參訪並非毫無背景。Intel上月宣布，將與相關企業合作，推動大規模設計、製造與封裝超高效能晶片。相關計劃被稱為Terafab項目，目標是縮小當前晶片產能與未來需求之間的差距。項目網站形容，這將服務於一個「走向星辰」的未來，顯示其與太空、人工智慧和高效能運算需求有密切關聯。

對SpaceX和Tesla而言，先進晶片都是核心資源。SpaceX需要高效能晶片支持火箭、衛星、通訊和太空任務；Tesla則高度依賴晶片推動自動駕駛、AI運算、車載系統和能源產品。若未來雙方與Intel加深合作，希爾斯伯勒廠區可能在先進晶片供應鏈中扮演更重要角色。

Intel在俄勒岡長期具有重要布局，希爾斯伯勒是該公司在美國最重要的研發和製造基地之一，也是大波特蘭地區高科技產業的重要支柱。馬斯克此次親自到訪，也讓外界再次看到俄勒岡在全美半導體產業中的地位。

KOIN週一向Intel詢問此事時，Intel發言人表示不予置評。目前，外界尚不清楚馬斯克此行是否涉及具體投資、採購或合作協議。但從他公開提到SpaceX、Tesla與Intel的合作來看，這次低調訪問很可能與未來高效能晶片生產和供應安排有關。