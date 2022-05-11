波特蘭新聞

香港會在蘭蘇園舉行廣東戲服示範

（本報記者彭振生攝影報導）五月是美國的亞太傳統月，在這月內，蘭蘇園每星期均推出亞裔文化活動上周六蘭蘇園邀請到香港會在園內舉行穿著廣東粵劇的戲服示範

在近年，粵劇獲聯合國教科文組織列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》，這個傳統的中國文化藝術，除了有特別的唱功外，還有最吸引人的華麗服飾。專家認為粵劇戲服是粵劇表演藝術的最核心的部份之一，原來粵劇的戲服設計並非純粹天馬行空的，它還可以從中國深厚文化中尋根溯源。例如在服飾上的吉祥紋飾都要細心揀選以配合不同時期的風俗習慣及角色需要，也反映出中國人追求美善吉祥的祝福概念。

當日負責示範和主持的有葉偉基，葉肇蓉，周世昌和陳素雲兩對夫婦。由陳秀雲作戲服穿戴示範，葉偉基現場用英文解說，吸引了不少觀眾圍觀示範的兩套戲服均來自劇目《狄青闖三關內的駙馬和公主的服飾

首先由葉肇蓉作模特兒，穿好白襯衣，由陳秀雲替她配戴整套古代公主服飾，這包括由外衣褲至頭飾等，看似簡單，但卻要花上一小時才能完成。接著由周世昌作模特示範穿上駙馬服飾。葉偉基表示，因時間關系，他們已沒有作粵劇化妝的示範。若真的是一埸正式粵戲演出。演員由上午已要開始準備上妝和穿上戲服，才能順利在晚上演出

　　現場的觀眾顯得極之有興趣，不時會提出問題，在場解說的葉偉基亦一一為他們解答

　　葉偉基表示，希望透過是次活動，讓更多人對中國傳統粵劇文化，更加瞭解。