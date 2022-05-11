香港會在蘭蘇園舉行廣東戲服示範

（本報記者彭振生攝影報導）五月是美國的亞太傳統月，在這月內，蘭蘇園每星期均推出亞裔文化活動。上周六，蘭蘇園邀請到香港會在園內舉行穿著廣東粵劇的戲服示範。

在近年，粵劇獲聯合國教科文組織列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》，這個傳統的中國文化藝術，除了有特別的唱功外，還有最吸引人的華麗服飾。專家認為粵劇戲服是粵劇表演藝術的最核心的部份之一，原來粵劇的戲服設計並非純粹天馬行空的，它還可以從中國深厚文化中尋根溯源。例如在服飾上的吉祥紋飾都要細心揀選，以配合不同時期的風俗習慣及角色需要，也反映出中國人追求美善吉祥的祝福概念。

當日負責示範和主持的有葉偉基，葉肇蓉，周世昌和陳素雲兩對夫婦。由陳秀雲作戲服穿戴示範，葉偉基現場用英文解說，吸引了不少觀眾圍觀。示範的兩套戲服均來自劇目《狄青闖三關》內的駙馬和公主的服飾。

首先由葉肇蓉作模特兒，穿好白襯衣後，由陳秀雲替她配戴整套古代公主服飾，這包括由外衣、褲至頭飾等，看似簡單，但卻要花上一小時才能完成。接著由周世昌作模特示範穿上駙馬服飾。葉偉基表示，因時間關系，他們已沒有作粵劇化妝的示範。若真的是一埸正式的粵戲演出。演員由上午已要開始準備上妝和穿上戲服，才能順利在晚上演出的。

現場的觀眾顯得極之有興趣，不時會提出問題，在場解說的葉偉基亦一一為他們解答。

葉偉基表示，希望透過是次活動，讓更多人對中國傳統粵劇文化，更加瞭解。