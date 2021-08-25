香港動作片《怒火》口碑爆棚 甄子丹　謝霆鋒在北美“大展拳腳” 周五起波特蘭Eastport Century 21　上映

（本報訊）香港動作片《怒火》剛在香港和國內上影，票房表現都是近年最好的一部影片，電影有動作最強組合甄子丹與謝霆鋒擔綱演出，甄子丹早已蜚聲國際，打鬥動作這些難不倒他；霆鋒向來以唔錫身出名，最喜歡挑戰那些高難度動作令劇組擔心得半死。而兩人已不再是昔日《龍虎門》的黃毛小子，15年後兩人均成熟多了，在戲中的演出亦令人感受到他們的蛻變。動作場面都是超高水準的。

這部電影是著名陳木勝導演的遺作，有說他是前輩級導演當中最溫柔客氣的一位，他自己的怒火都只放心坎裡，絕不亂發脾氣。或許就是這樣，因此他的能量都全爆發在電影中，每部電影都埋藏著對追尋公義的渴望、埋沒良知的不忿，以及對社會的控訴與鬱結。

當年的《危城》得不到好評，但在電影當中我們還是看到內藏不少對現實之控訴。直到今次《怒火》，他離世時電影已拍好，後製還未完成，未知當中保留了多少他的個人意願，或是監製甄子丹有為他的作品再錦上添花，反正現在出來的成品令人相當滿意。

《怒火》故事相當流暢，二人由同袍變敵人的對立與衝突，交代得簡單明確。動作場面多而且令人目不暇給，北京道大戰一場精彩爽快亦好看，很多場面亦去得痛快淋漓。

甄子丹“文武雙全”的精湛演技和扎實底蘊的監製功力，令人拍手叫好。不只是武戲，該片文戲同樣處處是細節。有影評人表示，電影裏很多提槍奔跑鏡頭，看似簡單，其實甄子丹在奔跑中不僅要保持身體的姿態，還需要控制面部微表情，大場面的核心演員發揮，直接決定了影片最後的整體成色。

謝霆鋒奸角搶鏡討好，眉宇間的魅力直頭滲到瀉出來，當中有幕擲手榴彈可說是讓他型到盡。始終陳木勝導演是看著霆鋒長大，跟他合作過多部作品，在《怒火》當中，看得出導演對他的鍾愛。

這是一部值得觀眾入場支持的電影。《怒火》已在兩星期前在北美多個地方上演，波特蘭市則選在周五（27日）在東南區的Eastport Century 21 電影院內上演。