首條快速巴士線周六開航 TriMet在Division街沿線舉行慶祝會 隆重開幕禮在東南PCC舉行

（本報訊）經常行經東南區Division 街的民眾均留意到整條Division 街的改變，除了多項交通安全改善項目外，沿途的巴士站也是全新設計有月台的，原來這是為了TriMet 的全新，雙倍目前巴士長度的FX巴士行走由格利森市（Gresham）到波特蘭市中心，取代原來的二號線，新的線號是FX2-Division，正式在今個星期六，9月17日啟航。

為了隆重其事，TriMet當日分別沿線三個地點舉行慶祝會：在OMSI橋的人民市場（My People’s Market），格利森市（Gresham）的農夫市場以及在中途的東南PCC內。當天的FX巴士更是整天免費任搭。

其中最大型的慶祝活動會在Division 82 街，除了在早上舉行隆重的開幕禮外，並由中午12點開始在校園內有多元文化的表演和攤位。整個慶祝會由波特蘭新聞及旗下的波特蘭文藝中心負責統籌。

當日表演的單位包括有白蓮醒獅隊、波特蘭文藝中心舞蹈組、波特蘭婦女會、頂峰武術學院、華裔歌手Rachael Wong、日本大鼓、以及來自墨西哥、印尼、日本、俄羅斯等文化團體和樂隊。更有來自各行各業的參展商和特色的美食攤位。都會局的黃大綱議員表示，這個TriMet 的全新巴士項目從來不單只是一個巴士項目，而是一個社區發展項目，在PCC舉行的慶祝會，其中的表演和攤位，盡顯82街一帶的多元文化特色。

FX2-Division 全新的Division 線，由下星期一開始正式開通，每12分鐘一班車，載客量將較前多出60%。所有車站均是月台式設計，省卻巴士要降低讓乘客上車的時間，同時車站數目較目前少，TriMet 表示這些措施是要大幅減少巴士的行車時間。TriMet 由2016年起已開始籌建這條採用全新快速巴士線，並在車站的周圍加強行人安全措施，相信這將成為在東南區及比弗頓區繁忙路線的改革藍圖。