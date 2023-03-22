首屆OCC主辦社區健康博覽會完滿結束

（本報訊）俄勒岡華人聯盟（OCC）周日在比弗頓的Embassy Suites 內，舉行了首屆的『社區健康博覽會』。這是OCC針對華人而舉辦的健康博覽會。

今次參加的展商，包括有來自不同的醫療健康機構，波特蘭警察局的亞太裔諮詢會，亦有一些提供福利的機構。除此之外，來自林肯高中，由學生組成，幫助社區準備入籍試的Mission:Citizen亦有到來參加。現場有氣功，瑜伽，冥想，太極的示範和講解。大會亦安排有餘興的演出，為現場增添熱烈氣氛。

為了照顧到東南區的長者，大會特別安排有巴士由Powell街老人公寓接送長者往來現場，長者們亦藉此機會了解更多有關健康和福利的訊息。

主辦單位的兆洪成主席說：『今次的活動，希望把和人們健康相關的資源能盡可能集中在一起，能現場就自己關心的問題即刻得到答案，但更重要的是讓大家對社會資源有一個整體和直觀的印象，以後需要的時候，拿來就能用上。』

兆先生表示，今次的活動只是第一步而已，如何在社區層面上全面普及健康知識，改善影響健康的大環境，還有很多工作可以做。他希望：『今後每年春天生命復甦的季節，我們都會舉辦這樣的活動，讓我們家庭中三代人的健康都能夠得到重視，讓任何一個家庭在遇到困難的時候都不再感到孤立無助。』（照片由OCC提供）